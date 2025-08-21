Σούπερ προσφορά από το Pamestoixima.gr για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης
Παναθηναϊκός-Σάμσουνσπορ, Ριέκα-ΠΑΟΚ και Άντερλεχτ-ΑΕΚ με πολλές ενισχυμένες αποδόσεις, 0% γκανιότα** και fun bets
Τα πρώτα τους παιχνίδια στα playoffs των Κυπέλλων Ευρώπης δίνουν σήμερα οι τρεις ελληνικές ομάδες και θέλουν να πάρουν το προβάδισμα για την πρόκριση.
Στο Europa League<https://www.pamestoixim
Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά<https://www.pamestoix
Επιπλέον προσφέρει 0% γκανιότα** και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις στις τρεις αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:
Παναθηναϊκός-Σάμσουνσπορ
* Πολλαπλά σκορ 1-0, 2-0 ή 3-0
* Να σκοράρει ο Φώτης Ιωαννίδης
* Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει & ο Παναθηναϊκός Over 6,5 κόρνερ
Ριέκα-ΠΑΟΚ
* Ημίχρονο/Τελικό ΠΑΟΚ/ΠΑΟΚ
* Να σκοράρει ο Γιώργος Γιακουμάκης
* Over 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ
Άντερλεχτ-ΑΕΚ
* Ακριβές σκορ ΑΕΚ 1-2
* Να σκοράρει ο Λούκα Γιόβιτς
* Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9,5 κόρνερ
Pamestoixima.gr: 3.000 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*
Με τη σούπερ προσφορά* γνωριμίας<https://www.pamestoi
PS Blog: Δωρεάν* ταξίδι στη Βραζιλία με τη McLaren F1 Team
Το PS Blog σε περιμένει με ένα μεγάλο διαγωνισμό*<https://blog.pames
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
**Ισχύει για την αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα - Νικητής Αγώνα» έως την έναρξη του αγώνα.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα