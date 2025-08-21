Σούπερ προσφορά από το Pamestoixima.gr για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης

Παναθηναϊκός-Σάμσουνσπορ, Ριέκα-ΠΑΟΚ και Άντερλεχτ-ΑΕΚ με πολλές ενισχυμένες αποδόσεις, 0% γκανιότα** και fun bets

Newsbomb

Σούπερ προσφορά από το Pamestoixima.gr για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα πρώτα τους παιχνίδια στα playoffs των Κυπέλλων Ευρώπης δίνουν σήμερα οι τρεις ελληνικές ομάδες και θέλουν να πάρουν το προβάδισμα για την πρόκριση.

Στο Europa League<https://www.pamestoixima.gr/sport/podosfairo/11/tournament/giouropa-ligk/15073/enhancedodds> ο Παναθηναϊκός υποδέχεται, στις 21:00, στο ΟΑΚΑ, τη Σάμσουσνπορ και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει, στις 21:45, στην Κροατία, τη Ριέκα. Στο Conference League<https://www.pamestoixima.gr/sport/podosfairo/11/tournament/konferens-ligk/15070/enhancedodds> η ΑΕΚ παίζει, στις 21:00, στο Βέλγιο, με την Άντερλεχτ.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά<https://www.pamestoixima.gr/promotions>* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa League και το Conference League, όπως και fun bets. Συγκεκριμένα, στο Pamestoixima.gr βρίσκεις την αγορά «Να προκριθούν όλες οι ελληνικές ομάδες<https://www.pamestoixima.gr/sport/podosfairo/11/tournament/eidika-ellinikwn-omadwn/18220/outrights>» σε ενισχυμένη απόδοση.

Επιπλέον προσφέρει 0% γκανιότα** και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις στις τρεις αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:

Παναθηναϊκός-Σάμσουνσπορ

* Πολλαπλά σκορ 1-0, 2-0 ή 3-0
* Να σκοράρει ο Φώτης Ιωαννίδης
* Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει & ο Παναθηναϊκός Over 6,5 κόρνερ

Ριέκα-ΠΑΟΚ

* Ημίχρονο/Τελικό ΠΑΟΚ/ΠΑΟΚ
* Να σκοράρει ο Γιώργος Γιακουμάκης
* Over 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ

Άντερλεχτ-ΑΕΚ

* Ακριβές σκορ ΑΕΚ 1-2
* Να σκοράρει ο Λούκα Γιόβιτς
* Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9,5 κόρνερ

Pamestoixima.gr: 3.000 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ προσφορά* γνωριμίας<https://www.pamestoixima.gr/?openRegistrationModal> του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 3.000 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PS3000, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.
PS Blog: Δωρεάν* ταξίδι στη Βραζιλία με τη McLaren F1 Team

Το PS Blog σε περιμένει με ένα μεγάλο διαγωνισμό*<https://blog.pamestoixima.gr/diagonismoi/>! Διεκδικείς ένα δωρεάν* ταξίδι στη Βραζιλία με τη McLaren F1 Team, για να ζήσεις τη δράση του Grand Prix του Σάο Πάουλο. Περισσότερα εδώ<https://blog.pamestoixima.gr/diagonismoi/f1-dorean-taxidi-sti-vrazilia-me-ti-mclaren-f1-team-diagonismos/>.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
**Ισχύει για την αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα - Νικητής Αγώνα» έως την έναρξη του αγώνα.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αποδείξεις ότι δεν συνδέονται με το Ισραήλ ζητούν από πλοία οι λιμενικές αρχές

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή παλιό Σούλι στην Πάτρα

12:40LIFESTYLE

«Άκουσα τσιρίδες για βοήθεια στη θάλασσα» - Τι λέει ο αθλητής SUP για τη διάσωση θρίλερ

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Κλιμακώνει τον «πόλεμο λέξεων» κατά της Αυστραλίας - Εκκλήσεις αυστραλιανών εβραϊκών οργανώσεων να πέσουν οι τόνοι

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Ιδιώτης έβαλε «διόδια» 10 ευρώ στην παραλία Αγιοφύλλι - Τι απαντά ο δήμος

12:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρωσία: Το κράτος «εισβάλλει» στα κινητά τηλέφωνα - Υποχρεωτική εγκατάσταση εφαρμογής μηνυμάτων σε όλες τις νές συσκευές

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Labubu τώρα και για τα κινητά τηλέφωνα μετά την μανία στις τσάντες - Το νέο σχέδιο της Pop Mart

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Διμερής συνάντηση με τον Πούτιν μόνο μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές τρόμου στον Άγιο Δημήτριο: Πώς 17χρονος διέρρηξε σπίτι και άρπαξε αλυσίδα γυναίκας - Βίντεο ντοκουμέντο με τη δράση του

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στον Χολαργό: Παρουσιάστηκαν σαν υπάλληλοι της ΔΕΗ και άρπαξαν 23.000€, λίρες και κοσμήματα!

12:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Τα φιλικά προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων»

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταναστευτικό: Ποινές σε ΜΚΟ που εμποδίζουν την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής - Διαγραφή από το μητρώο

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Παραβατικότητα ανηλίκων και revenge porn από 15χρονα: Γιατί διακινούν γυμνές φωτογραφίες - Νιώθουν ακρωτηριασμένοι και καταρρέουν μόνο όταν τους πάρεις το κινητό - Αστυνομικοί αποκαλύπτουν

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Θύμα «επίθεσης από αρκούδα» στην πραγματικότητα δολοφονήθηκε από τον γιο του

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Πήγε για κλοπή και βρέθηκε… εγκλωβισμένος στο ασανσέρ

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός στην Τουρκία με τουρίστρια που έκανε pole dancing σε στύλο με την σημαία - Βίντεο

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία με δόλωμα την… ερωτική συνεύρεση στο Περιστέρι - Θύμα οδηγός ταξί

11:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά από το Pamestoixima.gr για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει σήμερα για τα 500ευρα: Πού τα δέχονται και τι να προσέχεις στην τράπεζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή παλιό Σούλι στην Πάτρα

12:40LIFESTYLE

«Άκουσα τσιρίδες για βοήθεια στη θάλασσα» - Τι λέει ο αθλητής SUP για τη διάσωση θρίλερ

09:05ΕΛΛΑΔΑ

«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Ασπασίας που πυροβολήθηκε από τον πατέρα της

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Παραβατικότητα ανηλίκων και revenge porn από 15χρονα: Γιατί διακινούν γυμνές φωτογραφίες - Νιώθουν ακρωτηριασμένοι και καταρρέουν μόνο όταν τους πάρεις το κινητό - Αστυνομικοί αποκαλύπτουν

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία με δόλωμα την… ερωτική συνεύρεση στο Περιστέρι - Θύμα οδηγός ταξί

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός στην Τουρκία με τουρίστρια που έκανε pole dancing σε στύλο με την σημαία - Βίντεο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης - Η κρίσιμη γνωμάτευση των γιατρών για θεραπευτική άδεια ή εξιτήριο

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Ιδιώτης έβαλε «διόδια» 10 ευρώ στην παραλία Αγιοφύλλι - Τι απαντά ο δήμος

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Γυναίκα σκότωσε τον σύζυγό της, τα παιδιά της και αυτοκτόνησε - Το τελευταίο βίντεο στο TikTok, δύο μέρες πριν την δολοφονία

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Dragonfly: Το υπερπολυτελές γιοτ έριξε άγκυρα στη Μύκονο - Αξίας 450 εκατ. δολαρίων με χλιδή που ζαλίζει - Βίντεο

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Labubu τώρα και για τα κινητά τηλέφωνα μετά την μανία στις τσάντες - Το νέο σχέδιο της Pop Mart

10:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ - Αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών - Φόβοι για νεκρούς

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Άμπου Ντάμπι: Ανακάλυψη ξαναγράφει την ιστορία του Χριστιανισμού

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Πήγε για κλοπή και βρέθηκε… εγκλωβισμένος στο ασανσέρ

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Διμερής συνάντηση με τον Πούτιν μόνο μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια θανάτου του Γάλλου streamer Jean Pormanove - Πέθανε σε ζωντανή μετάδοση

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Frank Caprio: Ο δικαστής σταρ που άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων - Έκρινε με συμπόνια και καλοσύνη

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο αυγουστιάτικος καύσωνας - Πού θα φτάσει τους 42

08:22WHAT THE FACT

Τι να μην παραγγείλετε έξω για να μην αρρωστήσετε - Το βίντεο που ανατρέπει όσα ξέρατε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ