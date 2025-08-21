Σούπερ προσφορά από το Pamestoixima.gr για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης

Τα πρώτα τους παιχνίδια στα playoffs των Κυπέλλων Ευρώπης δίνουν σήμερα οι τρεις ελληνικές ομάδες και θέλουν να πάρουν το προβάδισμα για την πρόκριση.

Στο Europa League<https://www.pamestoixim a.gr/sport/podosfairo/11/ tournament/giouropa-ligk/ 15073/enhancedodds> ο Παναθηναϊκός υποδέχεται, στις 21:00, στο ΟΑΚΑ, τη Σάμσουσνπορ και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει, στις 21:45, στην Κροατία, τη Ριέκα. Στο Conference League<https://www.pamestoixim a.gr/sport/podosfairo/11/ tournament/konferens-ligk/ 15070/enhancedodds> η ΑΕΚ παίζει, στις 21:00, στο Βέλγιο, με την Άντερλεχτ.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά<https://www.pamestoix ima.gr/promotions>* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa League και το Conference League, όπως και fun bets. Συγκεκριμένα, στο Pamestoixima.gr βρίσκεις την αγορά «Να προκριθούν όλες οι ελληνικές ομάδες<https://www.pamestoixim a.gr/sport/podosfairo/11/ tournament/eidika-ellinikwn- omadwn/18220/outrights>» σε ενισχυμένη απόδοση.

Επιπλέον προσφέρει 0% γκανιότα** και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις στις τρεις αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:

Παναθηναϊκός-Σάμσουνσπορ



* Πολλαπλά σκορ 1-0, 2-0 ή 3-0

* Να σκοράρει ο Φώτης Ιωαννίδης

* Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει & ο Παναθηναϊκός Over 6,5 κόρνερ

Ριέκα-ΠΑΟΚ



* Ημίχρονο/Τελικό ΠΑΟΚ/ΠΑΟΚ

* Να σκοράρει ο Γιώργος Γιακουμάκης

* Over 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ

Άντερλεχτ-ΑΕΚ



* Ακριβές σκορ ΑΕΚ 1-2

* Να σκοράρει ο Λούκα Γιόβιτς

* Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9,5 κόρνερ

Pamestoixima.gr: 3.000 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ προσφορά* γνωριμίας<https://www.pamestoi xima.gr/?openRegistrationModal > του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 3.000 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PS3000, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

PS Blog: Δωρεάν* ταξίδι στη Βραζιλία με τη McLaren F1 Team

Το PS Blog σε περιμένει με ένα μεγάλο διαγωνισμό*<https://blog.pames toixima.gr/diagonismoi/>! Διεκδικείς ένα δωρεάν* ταξίδι στη Βραζιλία με τη McLaren F1 Team, για να ζήσεις τη δράση του Grand Prix του Σάο Πάουλο. Περισσότερα εδώ<https://blog.pamestoixima. gr/diagonismoi/f1-dorean-taxid i-sti-vrazilia-me-ti-mclaren- f1-team-diagonismos/>.



*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύει για την αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα - Νικητής Αγώνα» έως την έναρξη του αγώνα.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα