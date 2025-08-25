ΑΕΛ Novibet: Νέα ταυτότητα, κοινό όραμα

Από τη νέα αγωνιστική περίοδο, η ιστορική ομάδα θα αγωνίζεται ως ΑΕΛ Novibet, μια πρωτοβουλία υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας


Η Novibet ανακοινώνει τη διεύρυνση της συνεργασίας της με την ΠΑΕ ΑΕΛ μέσω της τριετούς ονοματοδοσίας της ομάδας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τη Λάρισα και τη δυναμική αθλητική της κοινότητα.

Από τη νέα αγωνιστική περίοδο, η ιστορική ομάδα θα αγωνίζεται ως ΑΕΛ Novibet, μια πρωτοβουλία υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της Novibet για τη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού, με στόχο την ενδυνάμωση συλλόγων με ισχυρό τοπικό αποτύπωμα και αναπτυξιακή προοπτική.

Η ενίσχυση της σχέσης με την ΑΕΛ αποτελεί φυσική εξέλιξη της συνεργασίας που ξεκίνησε το 2024, όταν η Novibet στήριξε ενεργά την πορεία της ομάδας προς την επιστροφή στη Super League. Με την άνοδο ήδη να έχει επιτευχθεί, η κοινή δέσμευση εστιάζει πλέον στην καθιέρωση της ΑΕΛ στις κορυφαίες θέσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου και στη δημιουργία ενός σύγχρονου ποδοσφαιρικού περιβάλλοντος για τη Λάρισα.

Όπως δήλωσε ο Χριστόφορος Μποζατζίδης, Chief Marketing Officer της Novibet:
«Μετά από έναν χρόνο ουσιαστικής συνεργασίας με την ΠΑΕ ΑΕΛ, η απόφαση για την ονοματοδοσία της ομάδας προέκυψε ως φυσικό επακόλουθο. Για εμάς, η ΑΕΛ δεν είναι απλώς ένας ιστορικός σύλλογος, αλλά σύμβολο μιας ολόκληρης πόλης που ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Μαζί φιλοδοξούμε να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά, να ενισχύσουμε τη δυναμική του συλλόγου και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία για την πόλη και τους φιλάθλους της.»

Η νέα, τριετούς διάρκειας συμφωνία αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Novibet για βιώσιμες επενδύσεις στον αθλητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια. Η στήριξη προς την ΑΕΛ και τη Λάρισα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και στην ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς σε τοπικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση της μετονομασίας συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, που θα αναδείξει τη νέα ταυτότητα της ομάδας και θα ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση της με την ποδοσφαιρική κοινότητα της Λάρισας.

Σχετικά με τη Novibet

H Novibet δραστηριοποιείται από το 2010 στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Με παρουσία σε 9 χώρες παγκοσμίως (Ελλάδα, Βραζιλία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Μεξικό, Χιλή, Εκουαδόρ, Κύπρο, Νέα Ζηλανδία), γραφεία σε Ελλάδα, Μάλτα, Βραζιλία και Μεξικό και περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους, η Novibet προσφέρει υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας που την κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων GameTech εταιρειών διεθνώς. Παράλληλα, η Novibet μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής προσφοράς “Giant Heart” σε συνεργασία με τους Πρεσβευτές του προγράμματος, κορυφαίους αθλητές Κώστα Τσιμίκα, Γιάννη Κωνσταντέλια και Θωμαή Βαρδαλή, συνεισφέρει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος, μέσα από ενέργειες που προωθούν την αξία του αθλητισμού, τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Έλωνα Πουκαμισά, Novibet, epoukamisa@novibet.com

Μαίρη Αναστασίου, Valuecom, mary_anastasiou@valuecom.gr

