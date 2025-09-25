Πάμε Στοίχημα: Περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Την τελευταία εβδομάδα, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 30 εκατ. ευρώ
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.
Την τελευταία εβδομάδα, από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.
Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Ηλιούπολη, επέλεξε το στοίχημα «Ακριβές Σκορ» σε πέντε αγώνες από το Champions League, έπαιξε το σύστημα 3-4-5 και κέρδισε 18.812,25 ευρώ.
Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στο Τετραπλό της 4 ης ιπποδρομίας από το Scottsville, ένας νικητής κέρδισε 1.426,67 ευρώ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
H άφιξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο - LIVE
18:02 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Δανία: Μαχητικά του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν πέντε ρωσικά αεροσκάφη
17:37 ∙ LIFESTYLE
«Να με λες μαμά»: Πρεμιέρα απόψε με μία ιστορία που θα καθηλώσει
17:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Νίκη για τον Ηρακλή στην αυλαία της 2ης αγωνιστικής
17:16 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η βιομηχανία ξεμένει από γερμάνιο - Σε απόγνωση η ευρωπαϊκή βιομηχανία
11:44 ∙ WHAT THE FACT