Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/10) η κλήρωση 29777 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 4, 17, 30, 38, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 9.

Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αποψινή κλήρωση αναδείχθηκε ένα τυχερό δελτίο στην δεύτερη κατηγορία (5αρια) που κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.