Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Newsbomb

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης
EUROKINISSI
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (19/10) η κλήρωση 29777 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 4, 17, 30, 38, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 9.

0102
0202

Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αποψινή κλήρωση αναδείχθηκε ένα τυχερό δελτίο στην δεύτερη κατηγορία (5αρια) που κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:23LIFESTYLE

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επισκέφτηκε τον ζωολογικό κήπο με τους γιους της – Δείτε εικόνες

23:22ΕΘΝΙΚΑ

Υεμένη: Διασώθηκε το πλήρωμα του φλεγόμενου MV FALCON - Η συμμετοχή της Φρεγάτας «ΣΠΕΤΣΑΙ»

23:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για τη νίκη Ερχιουμάν: Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας για την επανένωση της Κύπρου

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Καλοκαίρι μέσα στον Οκτώβριο: Οι Κρητικοί πλημμύρισαν τις παραλίες για μια ακόμη βουτιά

23:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Ανέβηκε πρώτος ο ΠΑΟΚ, στο -1 ΑΕΚ και Ολυμπιακός, στο -8 ο Παναθηναϊκός

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία à la Arsène Lupin στο Λούβρο: Καρέ καρέ τα 7 λεπτά, το βίντεο, το στέμμα που χάθηκε στο δρόμο - Βίντεο

23:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος: «Το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει τον προσανατολισμό του – Γι’ αυτό έφυγα»

23:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2: Ο «Δικέφαλος» των... ντέρμπι πήρε «διπλό» κορυφής στην «OPAP Arena»

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2: Θριαμβευτής στο ντέρμπι «Δικεφάλων» - Δείτε τα γκολ

22:56LIFESTYLE

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλά για τον πατέρα του και συγκινεί: «Μου λείπει, ακόμα είναι πολύ νωρίς…»

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη: Ξαναγράφτηκαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΟ για Λανουά: «Θα αποδοθούν ευθύνες σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς»

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Εντυπωσιακό ρεμέτζο του «θρυλικού» Σκοπελίτη στο λιμάνι

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε ο Ράφα Μπενίτεθ και αναμένεται στην Αθήνα τις ερχόμενες μέρες

22:24LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει δυναμικά – Αυτό είναι το επόμενο επαγγελματικό του βήμα

22:15ΕΛΛΑΔΑ

«Γέφυρα ζωής» για 35χρονη από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/10/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τη Δευτέρα Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Ισραήλ - Την Τρίτη ο Βανς-Αναβλήθηκε η κατάθεση Νετανιάχου

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση πεζής γυναίκας στο Ηράκλειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Ιστορική νίκη Τουφάν Ερχιουρμάν - Πανωλεθρία Τατάρ

21:28ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία - Ουκρανός πρόεδρος: Είμαι έτοιμος να πάω στη Βουδαπέστη

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία à la Arsène Lupin στο Λούβρο: Καρέ καρέ τα 7 λεπτά, το βίντεο, το στέμμα που χάθηκε στο δρόμο - Βίντεο

19:44ΕΛΛΑΔΑ

«Με έκαιγε με τσιγάρο και καυτό σίδερο»- Σοκάρει η άγρια κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε ο Ράφα Μπενίτεθ και αναμένεται στην Αθήνα τις ερχόμενες μέρες

23:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-2: Ο «Δικέφαλος» των... ντέρμπι πήρε «διπλό» κορυφής στην «OPAP Arena»

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Τα σκοτεινά σημεία, τα κενά και οι αντιφάσεις των δύο 22χρονων - Περιμένουν τα κινητά να «μιλήσουν»

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη: Ξαναγράφτηκαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ανοίγουν τα στόματα για το 68χρονο θύμα και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Ιδιόρρυθμος, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του»

17:33LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Μένει εκτός διαθήκης ο γιος της; Τι αποκάλυψε η δικηγόρος του

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει η «αυτοκρατορία» του Salt Bae: Καταγγελίες πρώην εργαζόμενων για σεξουαλική παρενόχληση και άθλιες συνθήκες

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή τα δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ

06:55LIFESTYLE

Τα σχέδια του ANT1– Οι σειρές, το μεγάλο στοίχημα και η Καραβάτου

22:24LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει δυναμικά – Αυτό είναι το επόμενο επαγγελματικό του βήμα

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2: Θριαμβευτής στο ντέρμπι «Δικεφάλων» - Δείτε τα γκολ

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Παναθηναϊκός 1-1: Η γνωστή «ασθένεια», άφησε δύο βαθμούς στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ