Στην Καβάλα βρέθηκε ο Μεγάλος Λαχνός του Εθνικού Λαχείου που κέρδισε 1 εκατ. ευρώ

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου ξεκινούν οι κληρώσεις της νέας έκδοσης

Newsbomb

Στην Καβάλα βρέθηκε ο Μεγάλος Λαχνός του Εθνικού Λαχείου που κέρδισε 1 εκατ. ευρώ
Νίκος Ηλιάδης, λαχειοπώλης στην Καβάλα
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αξέχαστος θα μείνει ο αριθμός 81420 σε έναν υπερτυχερό κάτοικο της Καβάλας, καθώς αποτελεί το νούμερο του Μεγάλου Λαχνού που μοίρασε 1 εκατ. ευρώ, στην τελευταία κλήρωση της 270ηςέκδοσης του Εθνικού Λαχείου.

Ο μεγάλος νικητής είχε προμηθευτεί τους τυχερούς λαχνούς του από τον Νίκο Ηλιάδη, λαχειοπώλη της περιοχής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έφερα τύχη σε έναν από τους τακτικούς πελάτες μου, ο οποίος προμηθεύεται εδώ και χρόνια τον ίδιο αριθμό στο Εθνικό Λαχείο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή σου μέσα σε λίγα λεπτά. , κερδίζοντας 1 εκατ. ευρώ», τονίζει ο κ. Ηλιάδης.

«Το Εθνικό Λαχείο είναι ένα παραδοσιακό παιχνίδι με μεγάλη ιστορία στην Ελλάδα, που έχει το δικό του πιστό κοινό. Για εμάς, τους λαχειοπώλες, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να βλέπεις τα χαμογέλα ζωγραφισμένα στα πρόσωπα όσων συνειδητοποιούν πως μόλις κέρδισαν. Πλέον, τα συνολικά κέρδη των τυχερών που έχουν προμηθευτεί τους λαχνούς τους από εμένα, ξεπέρασαν τα 10 εκατ. ευρώ», συμπληρώνει.

1760964770537-759677567-2.jpg

Νίκος Ηλιάδης, λαχειοπώλης στην Καβάλα

Πώς παίζεται

Σε κάθε μια από τις τέσσερις εκδόσεις του έτους, πραγματοποιούνται πέντε διαδοχικές κληρώσεις, με πολλά ενδιάμεσα έπαθλα να περιμένουν τους νικητές. Σε όλες τις υπο-κληρώσεις αναδεικνύονται ένας ή περισσότεροι τυχεροί αριθμοί.

1760964783382-130588257-3.jpg

Νίκος Ηλιάδης, λαχειοπώλης στην Καβάλα

«Κάθε αριθμός που κληρώνεται βγαίνει από το παιχνίδι αυξάνοντας τις πιθανότητες των λαχνών που απομένουν μέχρι και την τελευταία κλήρωση κάθε έκδοσης, στην οποία και κληρώνεται ο Μεγάλος Λαχνός του 1 εκατ. ευρώ. Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν τον δικό τους προσωπικό αριθμό και να τον ακολουθήσουν για όσες εκδόσεις επιθυμούν. Το Εθνικό Λαχείο κυκλοφορεί για κάθε κλήρωση σε δεκάδες αξίας 40 ευρώ, ενώ το κόστος του κάθε τεμαχίου γραμματίου ανέρχεται στα 4 ευρώ», υπογραμμίζει ο κ. Ηλιάδης.

4.jpg

Νίκος Ηλιάδης, λαχειοπώλης στην Καβάλα

Οι ανανεώσεις

Αν μετά το πέρας μιας κλήρωσης δεν κληρωθεί ο αριθμός του παίκτη ή η χιλιάδα στην οποία ανήκει, ο παίκτης συνεχίζει στο παιχνίδι με τον ίδιο αριθμό. Προμηθεύεται το λαχείο της επόμενης κλήρωσης, το αργότερο μια μέρα πριν από αυτή.

Έτσι, καθένας μπορεί με πέντε ανανεώσεις, να συμμετάσχει σε ακόμα περισσότερες κληρώσεις για ενδιάμεσα κέρδη πριν τη μεγάλη κλήρωση του Μεγάλου Λαχνού.

Τα κέρδη

Το έπαθλο του Μεγάλου Λαχνού ύψους 1.000.000 ευρώ κληρώνεται την τελευταία ημέρα της Ε’ κλήρωσης, ενώ τα κέρδη των πρώτων λαχνών κάθε κλήρωσης κυμαίνονται από 10.000 μέχρι 100.000 ευρώ.

Ο κ. Ηλιάδης εξηγεί: «Τα κέρδη των μεσαίων λαχνών κυμαίνονται μεταξύ 300 και 5.000 ευρώ. Επιπλέον, στην τελευταία ημέρα της πέμπτης κλήρωσης κάθε έκδοσης όλοι οι λήγοντες κερδίζουν, ανάλογα με τον λήγοντα του Πρώτου Λαχνού. Από 40 ευρώ θα κερδίζουν οι λαχνοί που έχουν λήγοντα μονό ή ζυγό αριθμό αντίστοιχο με αυτόν του Μεγάλου Λαχνού και από 20 ευρώ όλοι οι υπόλοιποι».

Το πρόγραμμα της 271ης έκδοσης

Οι κληρώσεις του Εθνικού Λαχείου για την 271η έκδοση ξεκινούν την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου με την Α’ κλήρωση. Ακολουθεί η Β’ κλήρωση στις 4 Νοεμβρίου, η Γ’ κλήρωση θα ξεκινήσει στις 18 Νοεμβρίου, ενώ η Δ’ κλήρωση την 1η Δεκεμβρίου. Η Ε’ Κλήρωση ξεκινά από τις 15 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Δεκεμβρίου, όταν και θα κληρωθεί το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατ. ευρώ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό – Δημοσιοποίησε το βίντεο της επίθεσης

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 40χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του έκρυβε... οπλοστάσιο

16:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Καλιφόρνια: Γυναίκα κέρδισε δικαστική υπόθεση με δικηγόρο το ChatGPT

15:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στην Καβάλα βρέθηκε ο Μεγάλος Λαχνός του Εθνικού Λαχείου που κέρδισε 1 εκατ. ευρώ

15:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας», σύμφωνα με τον Φερμίν

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Οργή ακτιβιστών κατά ενυδρείου - Καταγγέλλουν ότι έχουν παγιδεύσει πιγκουίνους σε υπόγειο

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη στη ροκ σκηνή: Πέθανε στα 48 του ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Άγρια επίθεση σε 70χρονο– Αναζητούνται οι τρεις δράστες

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργισμένη απάντηση Μενδώνη για τη διοργάνωση δείπνου μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές»

15:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ξεχωρίζει το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

15:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Συνάντηση: όταν το παρελθόν χτυπά ξανά την πόρτα

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ωριωνίδες 2025: Αντίστροφη μέτρηση για την εντυπωσιακή «βροχή» πεφταστεριών του Οκτώβρη

15:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Το αφιέρωμα των Καταλανών στον Μεντιλίμπαρ

15:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί τα social media έχουν κατακλυστεί από βίντεο τεχνητής νοημοσύνης;

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Amazon: Αποκαθίσταται σταδιακά το πρόβλημα που «έριξε» πολλές ιστοσελίδες παγκοσμίως

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Η τρελή πρόβλεψη του Τζεφ Μπέζος για το 2045: Ρομπότ και ζωή στο διάστημα

15:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ληστεία στο Λούβρο: Τι θα απογίνουν τα κλεμμένα κοσμήματα; Γιατί φοβούνται οτι θα καταλήξουν στην Ινδία - Ειδκός εξηγεί

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ χαλί, σαμπάνιες και χορός μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα: Τι είναι το «Pink Ball» του Βρετανικού Μουσείου

15:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το 3ο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος: μια μεγάλη δικηγορική (και όχι μόνον) γιορτή στο Ζάππειο Μέγαρο

14:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Αναχώρησε για Βαρκελώνη με επετειακά τζάκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Η Τυχεροπούλου κατήγγειλε ότι δεχόταν απειλές από τον «φραπέ» - «Υπάρχει φόβος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πολλοί δεν μιλούν» - Ξεκίνησε η δίκη Μελά και Ρέππα

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σε ιδιωτική συλλογή θα καταλήξουν τα κλοπιμαία; Ο άλυτος γρίφος για το ριφιφί του αιώνα

14:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελής τελετή χωρίς χιτζάμπ στο Ιράν: Ο γάμος κόρης στενού συμβούλου του Χαμενεΐ προκαλεί σάλο στο Ιράν - Με βαθύ ντεκολτέ η νύφη

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Ροζ χαλί, σαμπάνιες και χορός μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα: Τι είναι το «Pink Ball» του Βρετανικού Μουσείου

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρόιστον Ντρέντε: Υπέστη εγκεφαλικό ο πρώην άσος της Ρέαλ Μαδρίτης - Μάχη να κρατηθεί στη ζωή

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Ηλεία: Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη και απείλησε να κάψει στο φούρνο τη γυναίκα του

12:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρευνες για το αν πυροβόλησε τρίτος - Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης και γιατί «μπάζει» ο ισχυρισμός του 22χρονου

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός» – Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της

09:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ήλθα να δώσω και όχι να λάβω εντολή»: Οι χειρισμοί Κόδριγκτον με Δεριγνί και Χέιδεν στη ναυμαχία στο Ναυαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η καταστροφή του τουρκικού στόλου

08:30WHAT THE FACT

Ο υπερυπολογιστής «μίλησε» για το τέλος του κόσμου – Πότε η Γη θα γίνει ακατοίκητη;

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ