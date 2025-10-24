Sports Party* με το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα

Απολαμβάνεις το μεγάλο παιχνίδι στα καταστήματα ΟΠΑΠ με promos, δώρα, εκπλήξεις και 6 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις

Sports Party* με το ντέρμβι Ολυμπιακός-ΑΕΚ την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα
Τα ντέρμπι συνεχίζονται στη Super League, όπως και τα Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις. Το Sports Party αυτή την Κυριακή ξεκινάει στις 20:30, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Super League, Ολυμπιακός-ΑΕΚ.

Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, με νέα Promos, απίστευτες ΟΠΑΠ επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Πέρασαν 2 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 6 επιλεγμένες αγορές του ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ, σε περιμένουν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, την Κυριακή, από τις 20:00 έως τις 21:00.

Την προηγούμενη Κυριακή, στο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, πέρασαν 2 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις του Πάμε Στοίχημα:

  • Νικητής 1ου ημιχρόνου ΠΑΟΚ
  • Καταλογισμός πέναλτι ή κόκκινης κάρτας στον αγώνα

Μεγάλα παιχνίδια διεξάγονται, το Σαββατοκύριακο, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεχωρίζουν το Classico, Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (Κυριακή, 17:15) και το ντέρμπι της Serie A, Nάπολι-Ίντερ (Σάββατο, 19:00).

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Νάπολι-Ίντερ (Σάββατο, 19:00)

  • Ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Ρ. Λουκάκου να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Νάπολι να κερδίσει
  • Ίντερ να κερδίσει & Over 10,5 κόρνερ

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (Κυριακή, 17:15)

  • Κ. Μπαμπέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει
  • Βινίσιους Ζούνιορ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει
  • Φ. Τόρες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μπαρτσελόνα να κερδίσει

Ολυμπιακός-ΑΕΚ (Κυριακή, 21:00)

  • Α. Ελ Κααμπί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ολυμπιακός να κερδίσει
  • Λ. Γιόβιτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΑΕΚ να κερδίσει
  • Μ. Ταρέμι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ν. Ποντένσε να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Euroleague με «20 & Κάρφωσες»* για τις ελληνικές ομάδες

Στη Euroleague αγωνίζονται εκτός έδρας σήμερα οι 2 ελληνικές ομάδες. Στις 21:00 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Μπολόνια τη Βίρτους και στις 21:45 ο Ολυμπιακός παίζει στο Μόναχο με την Μπάγερν.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στη Euroleague ανάμεσά τους και οι ακόλουθες:

  • Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
  • Να σκοράρουν και 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό
  • Συνολικά εύστοχα τρίποντα στα πρώτα 2 λεπτά του αγώνα
  • Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
  • Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

Για τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

