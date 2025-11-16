Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (18/11)
Οι αριθμοί που κλήρωσε το Τζόκερ το βράδυ της Κυριακής (16/11)
Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (2989) την Κυριακή (16/11).
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 9, 15, 16, 40, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 7.
Στην κλήρωση της Τρίτης (18/11), το Τζόκερ θα μοιράσει τουλάχιστον 1.2000.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία, ενώ στη δεύτερη κατηγορία 100.000 ευρώ.
