Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (18/11)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (2989) την Κυριακή (16/11).

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 9, 15, 16, 40, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 7.

Στην κλήρωση της Τρίτης (18/11), το Τζόκερ θα μοιράσει τουλάχιστον 1.2000.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία, ενώ στη δεύτερη κατηγορία 100.000 ευρώ.