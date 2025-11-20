Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,5 εκατ. ευρώ
Ποια τα αποτελέσματα της κλήρωσης 2991 του Τζόκερ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (20/11) η κλήρωση 2991 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης είναι οι εξής: 11, 13, 19, 27, 37 και Τζόκερ ο αριθμός 3.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
