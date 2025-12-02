Δυνατό πρόγραμμα με Premier League, La Liga και Κύπελλα Ελλάδας, Ιταλίας και Γερμανίας

Ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready για τα μεγάλα παιχνίδια στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Δυνατό πρόγραμμα με Premier League, La Liga και Κύπελλα Ελλάδας, Ιταλίας και Γερμανίας
Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στα μέσα της εβδομάδας με εμβόλιμη αγωνιστική στην Premier League, μεγάλα παιχνίδια στη La Liga και δυνατές αναμετρήσεις στα Κύπελλα Ελλάδας, Ιταλίας και Γερμανίας.

Στην Premier League διεξάγεται η 14η αγωνιστική και ξεχωρίζουν οι αγώνες Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι, Νιούκαστλ-Τότεναμ, Άρσεναλ-Μπρέντφορντ, Λιντς-Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ.

Στη La Liga γίνονται 2 παιχνίδια της 19ης αγωνιστικής, Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης και Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο Κύπελλο Ελλάδας, στην 4η αγωνιστική της League Phase, τα βλέμματα στρέφονται στο ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ και στα παιχνίδια ΑΕΚ-ΟΦΗ και Παναθηναϊκός-Κηφισιά.

Ντέρμπι έχει και το πρόγραμμα της φάσης των «16» του Κυπέλλου Γερμανίας, ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και τη Λεβερκούζεν.

Στο Κύπελλο Ιταλίας διεξάγονται 6 από τα 8 παιχνίδια της φάσης των «16» και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις αναμετρήσεις Γιουβέντους-Ουντινέζε, Νάπολι-Κάλιαρι και Λάτσιο-Μίλαν.

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready για La Liga και Premier League από το Πάμε Στοίχημα

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Δείτε ορισμένες επιλογές για αγώνες της La Liga και της Premier League:

Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης (Tρίτη, 22:00)

  • Over 2,5 γκολ & Οver 7,5 κόρνερ
  • Ρ. Λεβαντόφσκι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μπαρτσελόνα να κερδίσει
  • Ατλέτικο Μαδρίτης Over 0,5 γκολ & Ατλέτικο Μαδρίτης Over 5,5 κόρνερ

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης (Τετάρτη, 20:00)

  • 0-0 Ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Κ. Μπαμπέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει & Over 2,5 γκολ
  • Ι. Γουίλιαμς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Αθλέτικ Μπιλμπάο να κερδίσει

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ (Πέμπτη, 22:00)

  • Μ. Σέσκο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίσει
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίσει, Οver 3,5 γκολ & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
  • Τ. Μπόουεν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Γουέστ Χαμ να κερδίσει

Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ και Παναθηναϊκός-Βαλένθια με «20 & Κάρφωσες»*

Στη Euroleague διεξάγεται η 14η αγωνιστική με εντός έδρας αναμετρήσεις για τις δύο ελληνικές ομάδες.

Την Πέμπτη, στις 21:15, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ και την Παρασκευή, στις 21:15, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Βαλένθια.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στους αγώνες των ελληνικών ομάδων την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
  • Οver /Under Eύστοχα τρίποντα
  • Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών
  • Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
  • Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)
  • Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

