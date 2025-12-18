Κλήρωση Τζόκερ 18/12/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/12) η κλήρωση 3003 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 17, 14, 1, 12, 15 και Τζόκερ ο αριθμός 2 .

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Διαβάστε επίσης