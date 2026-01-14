Αντίστροφη μέτρηση για το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn – Αισιόδοξοι για τη νέα εποχή οι συνεργάτες

Newsbomb

ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Έτοιμοι για τη νέα εποχή που φέρνει η Allwyn στο δίκτυο του ΟΠΑΠ δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων της εταιρείας. Η νέα εποχή που ξεκινά με το rebranding σε Allwyn θέτει τα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY σε μια νέα φάση εξέλιξης και ανάπτυξης, με την αναβάθμιση της εμπειρίας διασκέδασης των πελατών – και ιδιαίτερα των νεότερων γενιών – να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Δείτε τι δηλώνουν οι συνεργάτες του δικτύου ΟΠΑΠ στο παρακάτω βίντεο:

