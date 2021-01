Ο Λεβαντόφσκι κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη για το 2020

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι τερμάτισε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ στην Ευρώπη για το 2020, με τον σύλλογο και την εθνική του ομάδα, για δεύτερη χρονιά.

Ο Πολωνός διεθνής επιθετικός, μετά τα 54 του γκολ το 2019, σημείωσε το 2020 άλλα 47, καθώς η Μπάγερν, κέρδισε πέντε τίτλους, ανάμεσά τους και το Champions League.

Αναδείχθηκε επίσης κορυφαίος παίκτης της χρονιάς σε FIFA και UEFA (UEFA Men's Player of the Year και The Best FIFA Men's Player).

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει κατακτήσει την πρώτη θέση τέσσερις φορές την τελευταία δεκαετία και είναι πάντα εκτός των δέκα πρώτων από το 2009, ήρθε πίσω από τον Λεβαντόφκσι με τον Ρομέλου Λουκάκου να ολοκληρώνει το βάθρο.

Ο Λιονέλ Μέσι, δεύτερος πέρυσι με 50 γκολ, χάνει την πρώτη δεκάδα για πρώτη φορά από το 2008.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ