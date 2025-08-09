Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Έγινε η νίκη συνήθεια, γκολάρα ο Τσικίνιο

Νέο φιλικό και νέα νίκη για τους «ερυθρόλευκους» που επικράτησαν των Γερμανών με πανέμορφο τέρμα του Τσικίνιο.

Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Έγινε η νίκη συνήθεια, γκολάρα ο Τσικίνιο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σα να πηγαίνει με… αυτόματο πιλότο ο Ολυμπιακός. Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» συνεχίζεται με ένα ακόμη φιλικό και μία ακόμη νίκη. Οι Πειραιώτες αυτή τη φορά επικράτησαν στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνου (ομάδα Bundesliga) με 1-0.

Το σύνολο του Μεντιλίμπαρ παρουσίασε την γνωστή συμπαγή εικόνα στο χορτάρι, χωρίς να δημιουργεί πολλές φάσεις, αλλά να είναι άκρως αποτελεσματική. Παράλληλα δε δέχτηκε ευκαιρίες απ’ τους Γερμανούς.

Τη διαφορά την έκανε το πανέμορφο γκολ του Τσικίνιο, ο οποίος και σημείωσε το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση.

Οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν στο 18’ μετά από φάουλ του Τσικίνιο, όταν ο Έσε έκανε ψαλιδάκι που έφτασε στον Ελ Κααμπί, με τον Ρέναου να διώχνει τελικά σε κόρνερ.

Η ομάδα του Πειραιά απείλησε και στο 39’, όταν ο Τσικίνιο ανέλαβε εκτέλεση φάουλ λίγο έξω απ’ την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Στο δεύτερο μέρος δεν υπήρχαν ευκαιρίες, όμως για ακόμη ένα φιλικό ο Ολυμπιακός έδειξε την αποτελεσματικότητά του. Στο 74’ ο Μουζακίτης βρήκε τον Τσικίνιο στο ύψος της περιοχής, αυτός σήκωσε την μπάλα με πλάτη στην εστία και με εκπληκτικό σουτ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας για το 0-1!

Ο Ελ Κααμπί στο 84’ και στο 87’ έστειλε την μπάλα άουτ στις καλές στιγμές που του παρουσιάστηκαν. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και ο Ολυμπιακός πήρε μια ακόμη νίκη στα φιλικά.

ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Στέφεν Μπάουμγκαρτ): Ρέναου, Τρίμελ (73’ Λιούμπισιτς), Ντόεκι (46’ Κραλ), Κέρφελντ, Ρότε, Κεντίρα (81 Κεμλέιν), Σέφερ (81’ Μπένες), Χάμπερερ (81’ Γεόνγκ), Ίλιτς (73’ Σκάρκε), Μπούρκε (61’ Άνσα), Σκοβ (61΄Μάρκγκραφ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Μπρούνο (66’ Βέζο), Έσε (46’ Ντάνι Γκαρθία), Μουζακίτης, Ζέλσον Μάρτινς (66’ λ.τρ. Μασούρας), Τσικίνιο (81’ Πνευμονίδης), Καμπελά, Ελ Κααμπί.

