Europa League, Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Σ’ ένα ματς ιδιαιτεροτήτων, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Σαμσουνσπόρ στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου στο Μαρούσι. Η ελληνοτουρκική «μάχη» είναι πάντα απ’ αυτές που ξεχωρίζουν.

Οι «πράσινοι» κόντρα στην άπειρη αλλά ενθουσιώδη ομάδα της Σαμψούντας, ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους κάνει μεγάλο φαβορί ενόψει της ρεβάνς σε μια εβδομάδα στον Πόντο.

Ο Ρουί Βιτόρια συγκριτικά με τα ματς με τη Σαχτάρ δεν έχει τον Μαξίμοβιτς που πωλήθηκε, ενώ στη λίστα είναι ο Καλάμπρια που αποκτήθηκε πρόσφατα. Επιστρέφει και ο Μπακασέτας. Εκτός ο Γεντβάι που δε θα παίξει ούτε στην Τουρκία, εξαιρετικά αμφίβολος ο Τζούρισιτς.

Η σέντρα στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ έχει προγραμματιστεί να γίνει το βράδυ της Πέμπτης (21/08) στις 21:00. Τηλεοπτικά, το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1HD.

