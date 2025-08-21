Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (21/08).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (21/08):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
18:00
Novasports Start
WTA 250 2025
Τένις
20:00
Novasports Start
WTA 250 2025
Τένις
20:00
COSMOTE SPORT 1 HD
PreGame Show
Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ
20:00
COSMOTE SPORT 2 HD
PreGame Show
Άντερλεχτ - ΑΕΚ
20:00
ΕΡΤ News
Ιταλία – Λετονία
Μπάσκετ
21:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2025
Γουίνστον-Σάλεμ (Προημιτελικός)
21:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ
UEFA Europa League 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Άντερλεχτ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο
21:45
OPEN TV
Ριέκα – ΠΑΟΚ
UEFA Europa League 2025-26
22:00
Novasports Start
WTA 250 2025
Τένις
23:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2025
Γουίνστον-Σάλεμ (Προημιτελικός)
23:00
COSMOTE SPORT 1 HD
PostGame Show
Παναθηναϊκός - Σάμσουνσπορ
23:00
COSMOTE SPORT 2 HD
PostGame Show
Άντερλεχτ - ΑΕΚ
00:00
Novasports 6HD
WTA 500 2025
Τένις
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
01:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Γοδόι Κρουζ - Ατλέτικο Μινέιρο
Copa Sudamericana 2025
01:30
Novasports Start
WTA 250 2025
Τένις
01:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2025
Γουίνστον-Σάλεμ (Προημιτελικός)
02:00
Novasports 6HD
WTA 500 2025
Τένις
03:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2025
Γουίνστον-Σάλεμ (Προημιτελικός)
03:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Ρίβερ Πλέιτ – Λιμπερτάδ
Copa Libertadores 2025
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:30
Novasports 6HD
WTA 500 2025
Τένις