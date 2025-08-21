Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Πού θα δείτε την αναμέτρηση - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Την τελευταία ζαριά για εξασφάλιση Ευρωπαϊκού εισιτηρίου παίζει σήμερα η ΑΕΚ καθώς αντιμετωπίζει στις Βρυξέλες την Άντερλεχτ για τα Play Off του Conference League.

Σε περίπτωση αποκλεισμού η ΑΕΚ ολοκληρώνει από πολύ νωρίς τις Ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και όλο το βάρος πέφτει στη διεκδίκηση του Πρωταθλήματος αλλά και του Κυπέλλου Ελλάδος.

Στις υπηρεσίες των Μαρσιάλ και Περέιρα δεν υπολογίζει ο προπονητής της «Ένωσης» Μάρκο Νίκολιτς που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού, ενώ στην αποστολή έχει συμπεριληφθεί ο Ελίασον.

Η σέντρα στον αγώνα Άντερλεχτ - ΑΕΚ έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Πέμπτης (21/08) στις 21:00 και η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2HD.