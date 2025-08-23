Άρης – Βόλος 2-0: Οι στόπερ του έδωσαν το πρώτο τρίποντο

Άλβαρο και Φαμπιάνο από στατικές φάσεις βρήκαν γκολ για τους «κίτρινους» και έτσι ήρθε η νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Άρης – Βόλος 2-0: Οι στόπερ του έδωσαν το πρώτο τρίποντο
Το άγχος της πρεμιέρας και το ρόλο του φαβορί, ξεπέρασε ο Άρης με δύο γκολ από τα στόπερ του. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν του Βόλου με 2-0, παρότι δεν έκαναν και το καλύτερο παιχνίδι τους. Άλβαρο και Φαμπιάνο μέσα σε τρία λεπτά, καθόρισαν την τύχη του αποτελέσματος και έβαλαν τους πρώτους βαθμούς στην… τσέπη της ομάδας του Ουζουνίδη.

Το ματς άρχισε με τους γηπεδούχους να απειλούν στο 2’. Ο Γένσεν σούταρε εντός περιοχής, με τον Σιαμπάνη να διώχνει.

Στο 21’ οι γηπεδούχοι είχαν διπλή σημαντική ευκαιρία. Ο Ντιαντί σούταρε με τον Σιαμπάνη να τον σταματά, με την μπάλα να επιστρέφει στον παίκτη του Άρη που σούταρε άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 32’ με τον Κόμπα να είναι μόνος στην περιοχή, αλλά το σουτ που έκανε έφυγε άουτ. Δύο λεπτά μετά ο Ράτσιτς σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα λίγο άουτ. Στο 35’ ο Λάμπρου σούταρε για τους φιλοξενούμενους, με τον Μάικιτς να διώχνει.

Το δεύτερο μέρος άρχισε χωρίς φάσεις. Χρειάστηκε να φτάσει στο 56’ για να απειλήσει ο Βόλις, με τα σουτ των Χουάνπι και Τζόκα που βρήκαν σε ετοιμότητα τον Μάικιτς.

Το σκορ άνοιξε στο 64’ για τον Άρη μετά από κόρνερ. Ο Άλβαρο βρέθηκε στη μικρή περιοχή και από κοντά δε δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Οι Θεσσαλονικείς γρήγορα-γρήγορα πέτυχαν και δεύτερο τέρμα. Στο 67’ συγκεκριμένα. Από κόρνερ και πάλι, ο Φαμπιάνο σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και απ’ το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0!

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν στα λεπτά που ακολούθησαν, χωρίς να μπορέσουν να ξαναμπούν στο ματς. Με άνεση ο Άρης διαχειρίστηκε το υπέρ του σκορ και έφτασε στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Μεντίλ, Πέρεθ – Κάργας, Κόμπα, Μύγας, Χέρμανσον.

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Μεντίλ (61’ Φρίντεκ), Άλβαρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ (80’ Μορουτσάν), Ντιαντί (61’ Γιαννιώτας), Μορόν (89’ Καντεβέρε), Γένσεν (61’ Μισεουί).

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες (84’ Γρόσδης), Κόμπα (60’ Πίντσι), Χουάνπι (79’ Ασεχνούν), Τζόκα (79’ Μπουζούκης), Λάμπρου, Μακνί (60’ Χάμουλιτς).

