Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: Καλύτεροι και νικητές οι Περιστεριώτες

Το πρώτο «διπλό» στη φετινή Super League, πήρε ο Ατρόμητος. Η ομάδα του Περιστερίου ανάγκασε τον Παναιτωλικό να αρχίσει το πρωτάθλημα με ήττα στο Αγρίνιο. Δίκαιοι νικητές οι Περιστεριώτες που έπαιξαν πιο μυαλωμένα, είχαν ευκαιρίες και με εξαίρεση το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ήλεγχαν το ρυθμό του ματς.

Ο Παλμεζάνο στο τέλος του πρώτου μέρους και ο Γιουμπιτάνα προς την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, βρήκαν τα δύο γκολ που χάρισαν τους τρεις πρώτους βαθμούς στην ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου. Ο Παναιτωλικός όπως και την περασμένη σεζόν, αρχίζει το πρωτάθλημα με ήττα στην έδρα του.

Η αναμέτρηση άρχισε χωρίς να υπάρχει καλός ρυθμός. Οι γηπεδούχοι στο 15’ απείλησαν, με τον Ουεντραόγκο να πιέζεται και να δίνει την μπάλα στον Λουϊς, με τον τελευταίο να δοκιμάζει να σουτάρει και την μπάλα να περνά λίγο άουτ.

Ο Ατρόμητος έδειχνε να πατά καλύτερα στο γήπεδο και παρά την έλλειψη σπουδαίων φάσεων, κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα στο 41’.

Μετά από εξαιρετική κομπίνα στο κόρνερ, ο Παλμεζάνο πλάσαρε εντός περιοχής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1!

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά. Στο 48’ ο Αγκίρε πλάσαρε, με τον Μανσούρ να διώχνει με το κεφάλι.

Δύο λεπτά μετά, ξανά ο Αγκίρε σούταρε, με τον Σταυρόπουλο χρησιμοποιώντας το σώμα του να σταματά την πορεία της μπάλας.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ στο 73’. O Μίχορλ έβγαλε τετ α τετ τον Γιουμπιτάνα, αλλά το πλασέ που δοκίμασε έφυγε άουτ.

Τελικά οκτώ λεπτά μετά, ο Γιουμπιτάνα τα κατάφερε. Στο 81’ προσποιήθηκε και πλάσαρε ωραία για το 0-2!

Μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, ο Ατρόμητος διαχειρίστηκε άνετα το προβάδισμά του, κόντρα στον απογοητευμένο Παναιτωλικό. Έτσι άρχισε τη σεζόν με σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Κίτρινες: Λουϊς, Παλμεζάνο - Οζέγκοβιτς

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Αποστολόπουλος (61΄ Μάταν), Κόγιτς, Λουίς (84΄ Κοντούρης), Ράδος (46΄ Μίχαλακ), Μανρίκε, Εστέμπαν (72΄ Μπελεβώνης), Αγκίρε (61΄ Άλεξιτς)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτετσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Ουεντραόγκο, Παλμεζάνο (61΄ Τσιγγάρας), Μιχόρλ (79΄ Μουντές), Τζοβάρας (69΄ Γιουμπιτάνα), Μπάκου, Οζέγκοβιτς (79΄ Φαν Βέερτ)