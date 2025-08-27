Europa League: Αναχώρησε για Σαμψούντα ο Παναθηναϊκός

Για την Τουρκία και τη Σαμψούντα αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού την Τετάρτη (27/08).

Παναθηναϊκός
"Πέταξε" για την Τουρκία το "τριφύλλι"
Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στην γειτονική χώρα με στόχο την υπεράσπιση της νίκης τους 2-1 στον πρώτο αγώνα απέναντι στην Σασμουνσπόρ, στο πλαίσιο των play offs του Europa League. Η ρεβάνς έχει οριστεί για το απόγευμα της Πέμπτης (28/08) στις 20:00 και για τον λόγο αυτό, την Τετάρτη (27/08) ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για την Τουρκία.

Ο Ρουί Βιτόρια δεν μπορεί να υπολογίζει μόνο στις υπηρεσίες του Τιν Γεντβάι που συνέχισε το πρόγραμμα της θεραπείας του, εν αντιθέσει μ’ όλους τους υπόλοιπους που είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, οι οποίοι είναι στην αποστολή.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του «τριφυλλιού» μετέχουν οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ - Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούρισιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.

Μετά την προσγείωση στην Τουρκία, ο κόουτς του Παναθηναϊκού θα παραθέσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στις 18:15, ενώ στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση των «πράσινων» πριν τη ρεβάνς.

