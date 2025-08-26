Παναθηναϊκός: Διαψεύδει τη συμφωνία με Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη - Τα χρήματα που θέλει

Σε νέο σίριαλ εξελίσσεται η υπόθεση της πώλησης του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο 25χρονος διεθνής επιθετικός φέρεται να κατέληξε σε προφορική συμφωνία με την ομάδα του Ρούι Μπόρζες, για συμβόλαιο διάρκειας πέντε χρόνων.

Μάλιστα, νέο δημοσίευμα από την «O Jogo» υποστηρίζει πως η μεταγραφή έχει ουσιαστικά τελειώσει, με τον 26χρονο φορ να αναμένεται το Σαββατοκύριακο στην Λισαβόνα, προκειμένου να βάλει την υπογραφή του στη Σπόρτινγκ.

Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει προς το παρόν. Ο Παναθηναϊκός πήρε επίσημη θέση αναφορικά με τα δημοσιεύματα από την Πορτογαλία που έκαναν λόγο για συμφωνία για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη.

Συγκεκριμένα, από την «πράσινη» ΠΑΕ διευκρινίζεται ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, για να επιτευχθεί οποιοδήποτε deal θα πρέπει πρώτα να ικανοποιηθούν τα «θέλω» της ομάδας, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και στους όρους της συμφωνίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός θέλει τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ για να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη μεταγραφή.