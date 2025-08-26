Παναθηναϊκός: «Κλείνει» στη Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης - «Το Σαββατοκύριακο στη Λισαβόνα»

Τελειωμένη θεωρούν τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας τα πορτογαλικά ΜΜΕ.

Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Φώτη Ιωαννίδη, σύμφωνα με πληροφορίες της «O Jogo».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο 25χρονος φορ θα ταξιδέψει κανονικά με τον Παναθηναϊκό στην Τουρκία για το παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πορτογαλία για να σφραγίσει τη μετακίνησή του.

Ο Φώτης Ιωαννίδης θα περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από την Σπόρτινγκ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2030.

Σύμφωνα πάντα με τους Πορτογάλους, η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να κλείσει με ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.

