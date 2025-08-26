Παναθηναϊκός: Κεντρικό θέμα στην Πορτογαλία η μεταγραφή του Ιωαννίδη - «Μιλάει με Βαγιαννίδη»

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποτελεί βασικό στόχο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής της και πλέον σε καθημερινή βάση, οι εφημερίδες της Πορτογαλίας φιλοξενούν ρεπορτάζ για τον φορ του Παναθηναϊκού.

Η "Α Bola" έχει και σήμερα πρώτο θέμα τον Έλληνα επιθετικό, αναφέροντας πως «Θέλει μόνο Σπόρτινγκ», ενώ μπλέκει στο... κόλπο της απόκτησής του και τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η πορτογαλική εφημερίδα ο πρώην συμπαίκτης του Ιωαννίδη «του λέει θαυμάσια πράγματα για τον σύλλογο».

Την ίδια ώρα, μία άλλη εφημερίδα η Record έχει και εκείνη ρεπορταζ για τον Φώτη Ιωαννίδη, αναφέροντας πως η Σπόρτινγκ έχει έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη για συμβόλαιο 5 ετών και αυτό που απομένει είναι να συμφωνήσει και ο Παναθηναϊκός.