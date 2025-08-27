Παναθηναϊκός: «Οριστική η συμφωνία με την Μπόκα για τον Ταμπόρδα» - Τα δεδομένα του deal

Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του επιτελικού μέσου είναι ο Παναθηναϊκός.

Σύμφωνα με εκπομπή στο ESPN στην Αργεντινή, «ο Βισέντε Ταμπόρδα έχει κλείσει 100%» και θα φορέσει σύντομα τα «πράσινα».

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί στα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Η Μπόκα Τζούνιορς πρόκειται να κρατήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 20%, ενώ η Πλατένσε, προκειμένου να "σπάσει" τον δανεισμό του Ταμπόρδα, θα λάβει το 10% των χρημάτων (δηλαδή 500.000 δολάρια) που θα δώσει ο Παναθηναϊκός, ενώ θα πάρει κι έναν ακόμα παίκτη δανεικό.

Δείτε το σχετικό βίντεο με το ρεπορτάζ: