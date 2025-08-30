ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά: Ντέρμπι νεοφώτιστων για το πρώτο «τρίποντο» - Η ώρα και το κανάλι

Η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται την Κηφισιά και το ματς έχει χαρακτήρα «must win» και για τους δύο, καθώς αμφότερες αναζητούν τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Με ανεβασμένη ψυχολογία η ΑΕΛ

Οι «βυσσινί» του Θωμά Γράφα έδειξαν μαχητικό πρόσωπο στην πρεμιέρα απέναντι στον ΠΑΟΚ στην «Τούμπα», όπου μπορεί να ηττήθηκαν με 1-0, ωστόσο ο τερματοφύλακας Νίκος Μελίσσας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, κρατώντας την ομάδα του «όρθια» σε πολλές περιπτώσεις.

Τώρα, με αντίπαλο την Κηφισιά και με τη δύναμη της έδρας, στόχος της ΑΕΛ είναι να κάνει το πρώτο «βήμα» προς την παραμονή και να δώσει χαρά στον κόσμο της, που αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών στο AEL FC Arena.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Γκρόζος, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Φαϊζάλ, Γιούσης, Γκαράτε.

Αντίδραση ψάχνει η Κηφισιά

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο προέρχεται από μια πρεμιέρα… για γερά νεύρα, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-2 από τον Λεβαδειακό, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2-0. Η απώλεια αυτή άφησε απογοήτευση, αλλά ταυτόχρονα και μαθήματα για τους «νεοφώτιστους» των βορείων προαστίων.

Κόντρα στην ΑΕΛ, η Κηφισιά καλείται να παρουσιάσει πιο ώριμη εικόνα, αποφεύγοντας τα αμυντικά λάθη και διεκδικώντας ένα μεγάλο «διπλό» που θα της δώσει ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν.

Η αποστολή της Κηφισιάς: Ρόμπερτς, Νικοπολίδης, Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Ου. Σόουζα, Πόκορνι, Σμπώκος, Πόμπο, Εμπό, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρουμπέν, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζ. Σόουζα, Παντελίδης, Μάναλης, Μούσιολικ.

Η σέντρα στον αγώνα ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά έχει οριστεί για το βράδυ του Σαββάτου (30/08) στις 21:30 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 2HD.

Διαβάστε επίσης