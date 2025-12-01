Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Αταμάν έστειλε μήνυμα - «Η συνέχεια στη EuroLeague θα είναι... φωτιά»

Η διακοπή για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 ολοκληρώθηκε και ο Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνει και πάλι σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Πέρα από τους Έλληνες διεθνείς (Τολιόπουλος, Σαμοντούροβ, Καλαϊτζάκης) και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, στα «παράθυρα» συμμετείχε και ο Εργκίν Αταμάν με την εθνική Τουρκίας.

Κόντρα σε Βοσνία και Ελβετία, οι φιναλίστ του EuroBasket 2025 δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου, ακόμα και χωρίς να υπολογίζουν στις υπηρεσίες του Τζέντι Οσμάν.

Ο Αταμάν επέστρεψε στην Ελλάδα και το απόγευμα της Δευτέρας ξεκίνησε η προετοιμασία για τον αγώνα της Παρασκευής (5/12, 21:15) με την Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.

Μάλιστα, ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, μέσω ενός post στο Instagram, έστειλε το δικό του μήνυμα.

https://www.instagram.com/p/DRujaMSiEND/

«Μετά τους αγώνες των εθνικών ομάδων ξεκινήσαμε αμέσως να προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι με τη Βαλένθια. Η συνέχεια στη Euroleague θα είναι φωτιά», ανέφερε ο Αταμάν.