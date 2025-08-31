Super League: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την «κηδεία» στον Άρη – Τα highlights

Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 2-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στο 77’ με τον Τσικίνιο και στο 86’ ο Ρέτσος με προβολή διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Έτσι, οι Πειραιώτες έκαναν το 2Χ2 και παρέμειναν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Λίγο αργότερα, στις Σέρρες, ο ΟΦΗ πήρε το πρώτο του «τρίποντο» στην πρώτη του υποχρέωση στην Super League, μια και το ματς της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό έχει αναβληθεί. Οι Κρητικοί νίκησαν 1-0 τον Πανσερραϊκό, χάρις στο φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλες στο 54ο λεπτό.

Στο «Κλ. Βικελίδης» ο Άρης έπεσε… θύμα τεράστιας έκπληξης, αφού ο Παναιτωλικός επικράτησε 2-0. Οι Αγρινιώτες προηγήθηκαν στο 65’ με τον Χόρχε Αγκίρε και στο 87’ ο Κόστα Άλεξιτς «σφράγισε» τη νίκη των φιλοξενούμενων.

Τέλος, στην αναμέτρηση που έκλεισε την αυλαία της πρώτης ημέρας της αγωνιστικής, η ΑΕΛ Novibet έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά. Ο Φακούντο Πέρες στο 51’ έδωσε προβάδισμα στους «βυσσινί», αλλά στο 63’ το αυτογκόλ του Επαμεινώντα Παντελάκη έφερε το παιχνίδι στα ίσια.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Super League:

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος - Ολυμπιακός 0-2

Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1

Άρης - Παναιτωλικός 0-2

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1

Κυριακή 31 Αυγούστου

20:00 ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR (Cosmote Sport 2HD)

21:00 ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (Novasports Prime)

22:00 Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1HD)

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ολυμπιακός 6 Ατρόμητος 3 -1 αγ. ΑΕΚ 3 -1 αγ. Λεβαδειακός 3 -1 αγ. ΟΦΗ 3 -1 αγ. ΠΑΟΚ 3 -1 αγ. Παναιτωλικός 3 Άρης 3 Κηφισιά 1 ΑΕΛ Novibet 1 Παναθηναϊκός 0 -0 αγ. Αστέρας AKTOR 0 -1 αγ. Πανσερραϊκός 0 Βόλος 0

