Super League: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την «κηδεία» στον Άρη – Τα highlights

Το 2Χ2 στο πρωτάθλημα της Super League έκανε ο Ολυμπιακός παίρνοντας το «διπλό» στο Πανθεσσαλικό, τη στιγμή που ο Άρης ηττήθηκε στην έδρα του από τον Παναιτωλικό.

Τσικίνιο
Πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό ο Πορτογάλος μέσος
2'
Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 2-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στο 77’ με τον Τσικίνιο και στο 86’ ο Ρέτσος με προβολή διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Έτσι, οι Πειραιώτες έκαναν το 2Χ2 και παρέμειναν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Λίγο αργότερα, στις Σέρρες, ο ΟΦΗ πήρε το πρώτο του «τρίποντο» στην πρώτη του υποχρέωση στην Super League, μια και το ματς της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό έχει αναβληθεί. Οι Κρητικοί νίκησαν 1-0 τον Πανσερραϊκό, χάρις στο φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλες στο 54ο λεπτό.

Στο «Κλ. Βικελίδης» ο Άρης έπεσε… θύμα τεράστιας έκπληξης, αφού ο Παναιτωλικός επικράτησε 2-0. Οι Αγρινιώτες προηγήθηκαν στο 65’ με τον Χόρχε Αγκίρε και στο 87’ ο Κόστα Άλεξιτς «σφράγισε» τη νίκη των φιλοξενούμενων.

Τέλος, στην αναμέτρηση που έκλεισε την αυλαία της πρώτης ημέρας της αγωνιστικής, η ΑΕΛ Novibet έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά. Ο Φακούντο Πέρες στο 51’ έδωσε προβάδισμα στους «βυσσινί», αλλά στο 63’ το αυτογκόλ του Επαμεινώντα Παντελάκη έφερε το παιχνίδι στα ίσια.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Super League:

Σάββατο 30 Αυγούστου

  • Βόλος - Ολυμπιακός 0-2
  • Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1
  • Άρης - Παναιτωλικός 0-2
  • ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1

Κυριακή 31 Αυγούστου

  • 20:00 ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR (Cosmote Sport 2HD)
  • 21:00 ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (Novasports Prime)
  • 22:00 Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1HD)

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 6
  2. Ατρόμητος 3 -1 αγ.
  3. ΑΕΚ 3 -1 αγ.
  4. Λεβαδειακός 3 -1 αγ.
  5. ΟΦΗ 3 -1 αγ.
  6. ΠΑΟΚ 3 -1 αγ.
  7. Παναιτωλικός 3
  8. Άρης 3
  9. Κηφισιά 1
  10. ΑΕΛ Novibet 1
  11. Παναθηναϊκός 0 -0 αγ.
  12. Αστέρας AKTOR 0 -1 αγ.
  13. Πανσερραϊκός 0
  14. Βόλος 0

