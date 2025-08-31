Super League, ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1: Πρώτος βαθμός για τους νεοφώτιστους

Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν με τον Πέρες στο 51’, όμως ένα αυτογκόλ του Παντελάκη στο 63’ έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να πάρουν τη νίκη, όμως οι Μελίσσας και Ραμίρες «κατέβασαν ρολά» και κράτησαν το σκορ ως το φινάλε.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, χωρίς πολλές συγκινήσεις, με την Κηφισιά να φτάνει πιο κοντά στο γκολ. Ο Νίκος Μελίσσας, που βρέθηκε και πάλι σε εξαιρετική βραδιά, απέκρουσε αρχικά το επικίνδυνο φάουλ του Πόμπο στο 34’ και στη συνέχεια το δυνατό σουτ του Έμπο στο 39’. Η ΑΕΛ Novibet απείλησε στο 44’ με ένα σουτ του Γιούση που πέρασε άουτ.

Στην επανάληψη, χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, ο ρυθμός του αγώνα ανέβηκε αισθητά. Η ΑΕΛ Novibet ευτύχησε να προηγηθεί στο 51’, όταν μετά από λάθος στην άμυνα της Κηφισιάς, ο Πέρες βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε εύστοχα τον Ραμίρες. Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ, ωστόσο η παρέμβαση του VAR και του ημιαυτόματου οφσάιντ το επιβεβαίωσε ως κανονικό, βάζοντας μπροστά στο σκορ τους «βυσσινί».

Η Κηφισιά προσπάθησε να αντιδράσει και το κατάφερε… κατά τύχη. Στο 63’, ο Χουχούμης έκανε τη σέντρα, ο Παντελάκης στην προσπάθειά του να απομακρύνει πριν η μπάλα φτάσει στον Τετέι, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Το παιχνίδι «άνοιξε» με τις δύο ομάδες να κυνηγούν τη νίκη. Η ΑΕΛ Novibet είχε μεγάλη ευκαιρία στο 79’, όταν από γύρισμα του Κοβάσεβιτς και προβολή του Χατζηστραβού, ο Ραμίρες απέκρουσε εντυπωσιακά. Στις καθυστερήσεις, η Κηφισιά απείλησε δύο φορές: στο 90’+3’ με δυνατό σουτ του Τετέι που εξουδετέρωσε με γροθιές ο Μελίσσας, και λίγο μετά με κεφαλιά του Σόουζα που έφυγε ψηλά. Η τελευταία φάση ανήκε στην ΑΕΛ, με τον Ραμίρες να πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση στη βολίδα του Γκάρατε.

Έτσι, ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά πήραν τον πρώτο τους βαθμό στη σεζόν, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε «μονομαχία» των τερματοφυλάκων. Οι Γιώργος Πετράκης και Σεμπάστιαν Λέτο έχουν πλέον την ευκαιρία να δουλέψουν στη διακοπή του πρωταθλήματος, ενόψει της συνέχειας.

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

Κίτρινες: Γιούσης, Κοβάσεβιτς, Στάικος, Σαγκάλ – Χουχούμης, Έμπο, Τεττέη, Εσκιβέλ.

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάσεβιτς, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος (66’ Γκάρατε), Πέρες (82’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Τούπτα, Γιούσης (76’ Χατζηστραβός), Μούργος (66’ Σαγκάλ).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Πόμπο (66’ Εσκιβέλ), Αντονίσε (82’ Μούσιολικ), Τετέι, Σόουζα Ζέρσον (55’ Ντίας), Έμπο (55’ Παντελίδης), Πέρεθ, Ούγκο Σόουζα, Ποκορίνι.

