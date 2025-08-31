Super League, ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1: Πρώτος βαθμός για τους νεοφώτιστους

Σε έναν αγώνα που «άναψε» στο δεύτερο μέρος, ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, κατακτώντας τον πρώτο τους βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα της Super League.

Newsbomb

ΑΕΛ - Κηφισιά
Μοιρασιά στη Θεσσαλία
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν με τον Πέρες στο 51’, όμως ένα αυτογκόλ του Παντελάκη στο 63’ έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να πάρουν τη νίκη, όμως οι Μελίσσας και Ραμίρες «κατέβασαν ρολά» και κράτησαν το σκορ ως το φινάλε.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, χωρίς πολλές συγκινήσεις, με την Κηφισιά να φτάνει πιο κοντά στο γκολ. Ο Νίκος Μελίσσας, που βρέθηκε και πάλι σε εξαιρετική βραδιά, απέκρουσε αρχικά το επικίνδυνο φάουλ του Πόμπο στο 34’ και στη συνέχεια το δυνατό σουτ του Έμπο στο 39’. Η ΑΕΛ Novibet απείλησε στο 44’ με ένα σουτ του Γιούση που πέρασε άουτ.

Στην επανάληψη, χωρίς αλλαγές από τους δύο προπονητές, ο ρυθμός του αγώνα ανέβηκε αισθητά. Η ΑΕΛ Novibet ευτύχησε να προηγηθεί στο 51’, όταν μετά από λάθος στην άμυνα της Κηφισιάς, ο Πέρες βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε εύστοχα τον Ραμίρες. Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ, ωστόσο η παρέμβαση του VAR και του ημιαυτόματου οφσάιντ το επιβεβαίωσε ως κανονικό, βάζοντας μπροστά στο σκορ τους «βυσσινί».

Η Κηφισιά προσπάθησε να αντιδράσει και το κατάφερε… κατά τύχη. Στο 63’, ο Χουχούμης έκανε τη σέντρα, ο Παντελάκης στην προσπάθειά του να απομακρύνει πριν η μπάλα φτάσει στον Τετέι, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Το παιχνίδι «άνοιξε» με τις δύο ομάδες να κυνηγούν τη νίκη. Η ΑΕΛ Novibet είχε μεγάλη ευκαιρία στο 79’, όταν από γύρισμα του Κοβάσεβιτς και προβολή του Χατζηστραβού, ο Ραμίρες απέκρουσε εντυπωσιακά. Στις καθυστερήσεις, η Κηφισιά απείλησε δύο φορές: στο 90’+3’ με δυνατό σουτ του Τετέι που εξουδετέρωσε με γροθιές ο Μελίσσας, και λίγο μετά με κεφαλιά του Σόουζα που έφυγε ψηλά. Η τελευταία φάση ανήκε στην ΑΕΛ, με τον Ραμίρες να πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση στη βολίδα του Γκάρατε.

Έτσι, ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά πήραν τον πρώτο τους βαθμό στη σεζόν, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε «μονομαχία» των τερματοφυλάκων. Οι Γιώργος Πετράκης και Σεμπάστιαν Λέτο έχουν πλέον την ευκαιρία να δουλέψουν στη διακοπή του πρωταθλήματος, ενόψει της συνέχειας.

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

Κίτρινες: Γιούσης, Κοβάσεβιτς, Στάικος, Σαγκάλ – Χουχούμης, Έμπο, Τεττέη, Εσκιβέλ.

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάσεβιτς, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος (66’ Γκάρατε), Πέρες (82’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Τούπτα, Γιούσης (76’ Χατζηστραβός), Μούργος (66’ Σαγκάλ).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Χουχούμης, Πόμπο (66’ Εσκιβέλ), Αντονίσε (82’ Μούσιολικ), Τετέι, Σόουζα Ζέρσον (55’ Ντίας), Έμπο (55’ Παντελίδης), Πέρεθ, Ούγκο Σόουζα, Ποκορίνι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:05ΚΟΣΜΟΣ

Κρήτη: Διάσωση Γαλλίδας τουρίστριας στα Σφακιά μετά από σοβαρό τραυματισμό σε μονοπάτι

00:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την «κηδεία» στον Άρη – Τα highlights

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επιβεβαιώνει την δολοφονία του «πρωθυπουργού» των Χούθι

00:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισπανία – Βοσνία Ερζεγοβίνη 88-67: Ξέσπασαν οι «φούριας ρόχας» - Στην εκπνοή με Λόιντ η Πολωνία

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χιλιάδες διαδήλωσαν ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1: Πρώτος βαθμός για τους νεοφώτιστους

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Εξελίξεις στο «εθνικό κυνήγι» για τον πατέρα βετεράνο επιβίωσης - Ασφυκτικός θάνατος με σακούλα στο κεφάλι για τα τρία κοριτσάκια

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Άρης - Παναιτωλικός 0-2: Του… έκλεισε το «σπίτι» - Άγρια γιούχα για τους «κίτρινους»

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Σπερχειάδα: Πακιστάνος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Ομοεθνής του έκλεψε τα έγγραφα

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Η νέα διαδικασία για τα ραντεβού

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ σκέφτεται να αποχωρήσει από τις διπλωματικές προσπάθειες Ρωσίας - Ουκρανίας

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 18χρονου Νίκου - «Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας»

23:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Τουρκία – Πορτογαλία 95-54: Η ομάδα του Αταμάν «πάτησε» τους Ίβηρες και προκρίθηκε!

23:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 31 Αυγούστου ανοικτό το σύστημα υποβολής ΕΑΕ 2025

23:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Αθήνα ο Ταρεμί - Έφτασε ο Μάντσα

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

23:06LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ερωτευμένη και λαμπερή στην Κεφαλονιά - Οι σκιές που πρόδωσαν τον νέο της σύντροφο

22:56ΕΘΝΙΚΑ

Τον... χαβά τους οι Τούρκοι: 8 αλιευτικά σκάφη ανενόχλητα κοντά στο Αγαθονήσι, βίντεο του Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα: Πτώσεις δέντρων και προβλήματα σε Κοζάνη, Ιωάννινα και Κέρκυρα - Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

23:06LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ερωτευμένη και λαμπερή στην Κεφαλονιά - Οι σκιές που πρόδωσαν τον νέο της σύντροφο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 18χρονου Νίκου - «Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας»

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσσης και του Αντώνη Ρέμου - Δείτε εικόνες

21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

25χρονη ζούσε εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της – Την χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον - Με φορητό απινιδωτή στο αεροδρόμιο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Σπερχειάδα: Πακιστάνος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Ομοεθνής του έκλεψε τα έγγραφα

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

00:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την «κηδεία» στον Άρη – Τα highlights

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν για τη Ρωσία

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντόπισαν την προέλευση ενός μυστηριώδους ραδιοκύματος που στάλθηκε στη Γη

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου» - Τι ανέφερε η 45χρονη στην απολογία της - Διώκεται για κακούργημα

12:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Τραμπ είναι νεκρός»: Μετά τη δήλωση του Βανς για την «τρομερή τραγωδία», μια τάση έγινε viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ