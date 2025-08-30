Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Αθήνα ο Ταρεμί - Έφτασε ο Μάντσα

Ραγδαίες είναι οι μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό, καθώς μετά τον Γκουστάβο Μάντσα που έφτασε το Σάββατο (30/08) στην Αθήνα για λογαριασμό των «ερυθρόλευκων», σε λίγες ώρες θα «πατήσει» επί ελληνικού εδάφους ένας ακόμα παίκτης που ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τους Πειραιώτες. Ο Μεχντί Ταρεμί.

Ο Ιρανός επιθετικός απάντησε θετικά στην πρόταση των Νταμπλούχων Ελλάδας, οι οποίοι τα είχαν βρει νωρίτερα και με την Ίντερ και το πρωί της Κυριακής (31/08) στις 8:55 ο διεθνής άσος θα φτάσει στην Αθήνα, ούτως ώστε να περάσει από τα ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό.

«Να κατακτήσω τίτλους»

Χαρούμενος από το νέο… κεφάλαιο στην καριέρα του εμφανίστηκε ο Γκουστάβο Μάντσα κατά την άφιξή του στην Αθήνα. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός «προσγειώθηκε» στο «Ελ. Βενιζέλος» το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) και στις πρώτες του δηλώσεις έδειξε να θέλει να κερδίσει τίτλους.

Συγκεκριμένα, ο 21χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ μίλησε για:

Τα πρώτα του συναισθήματα που ήρθε στην Ελλάδα και το τι να περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είδα από ψηλά την πόλη και μου αρέσει πάρα πολύ, σίγουρα μοιάζει πολύ με τη Φορταλέζα, φαίνεται πανέμορφη. Έχω τις καλύτερες προσδοκίες, να δώσω τα πάντα, πάνω από όλα να κατακτήσω τίτλους και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».

Το αν έχει μιλήσει με κάποιους Βραζιλιάνους που πέρασαν από τον Ολυμπιακό ή με κάποιον από την ομάδα για να του πει τι να περιμένει: «Δεν έχω μιλήσει, όμως γνωρίζω κάποιους παίκτες και έχω μιλήσει με τον Κοστίνια που είναι φίλος ενός φίλου μου από τη Φορταλέζα».

Το θα προσφέρει στον αγωνιστικό χώρο: «Το ύψος μου με βοηθάει στο παιχνίδι μου, προσπαθώ να παίζω καλά με την μπάλα, ξέρω πως ο Ολυμπιακός θα με βοηθήσει να βελτιώσω ακόμη περισσότερο το παιχνίδι μου».

