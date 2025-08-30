Super League, Βόλος - Ολυμπιακός: Έκπληξη από Μεντιλίμπαρ - Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού ανακοίνωσε πριν τη σέντρα τις επιλογές του για το βασικό σχήμα, με τη μεγαλύτερη έκπληξη να ακούει στο όνομα του Ντιόγκο Νασιμέντο. Ο νεαρός Πορτογάλος βρίσκεται μεταξύ των «εκλεκτών» του Ισπανού προπονητή και θα πάρει τη θέση δίπλα στον Ντάνι Γκαρσία.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται για δεύτερο συνεχόμενο ματς ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο Ροντινέι διατηρεί την θέση του στο αρχικό σχήμα, σε σχέση με το πρώτο ματς κόντρα στον Αστέρα, αλλά θα «μετακομίσει» στο δεξί άκρο της άμυνας. Στα αριστερά παραμένει ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, όπως και οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορένσο Πιρόλο, στο κέντρο της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή διατηρείται ο Ντάνι Γκαρθία, αλλά στο… πλευρό του δεν θα είναι ο Σαντιάγκο Έσε, αλλά ο Ντιόγκο Νασιμέντο. Στα δεξιά θα ξεκινήσει ο Ζέλσον Μαρτίνς, που μπήκε ως αλλαγή στην πρεμιέρα με τους Αρκάδες, ενώ διατηρούνται στις θέσεις τους οι Σταύρος Πνευμονίδης, Τσικίνιο και Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Volos NFC is powered by @Stoiximan! ?⚪️#OlympiacosFC #VOLOLY #slgr pic.twitter.com/qxgDDq7CoT — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 30, 2025

