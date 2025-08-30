Ολυμπιακός: Συμφωνία με Ταρεμί - Το πρόγραμμα στη League Phase του Champions League

Ο Ιρανός επιθετικός φέρεται να απάντησε θετικά στην πρόταση που του κατέθεσε ο Ολυμπιακός, με τη συμμετοχή στη League Phase του Champions League να παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική του απόφαση και οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο παίκτης θα υπογράψει με τους «ερυθρόλευκους» συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Άλλωστε, οι Νταμπλούχοι Ελλάδας τα είχαν βρει σε όλα με την Ίντερ, μ’ ένα ποσό κοντά στα 2.500.000 ευρώ και αυτό που απέμενε ήταν η απάντηση του παίκτη. Πλέον, αυτό που απομένει είναι να έρθει στην Αθήνα ο διεθνής φορ, ούτως ώστε να μπει στην τελική… ευθεία η μεταγραφή του.

Το πρόγραμμα στη League Phase του Champions League

Παράλληλα, το Σάββατο (30/08) ανακοινώθηκε από την UEFA το πλήρες πρόγραμμα της League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 19:45 κόντρα στην Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ ακολουθεί η «μάχη» με την Άρσεναλ στο Λονδίνο και την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Στην συνέχεια, θα υποδεχθεί κατά σειρά την Αϊντχόφεν και την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ακολούθως θα παίξει με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν και θα τελειώσει με την εντός έδρας «μάχη» με τη Λεβερκούζεν και εκτός με τον Άγιαξ.

Συνοπτικά, οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού

17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)

1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)

9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)

Διαβάστε επίσης