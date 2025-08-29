Ολυμπιακός: Με μοναδικό επιθετικό τον Ελ Κααμπί στο Βόλο - Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

Ο Μαροκινός θα είναι η "αιχμή του δόρατος" για τους Πειραιώτες στο Πανθεσσαλικό

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της δεύτερης «στροφής» του πρωταθλήματος, έπειτα από προπόνηση που έκαναν στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη και μετά το τέλος, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή.

Σ’ αυτήν βρίσκονται οι Ρεμί Καμπελά και Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, αφού εξέτισαν τις τιμωρίες που «κουβαλούσαν», εν αντιθέσει με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, εκτός έμειναν οι Αργύρης Λιατσικούρας, Ρούμπεν Βέζο και Κωνσταντίνος Αγγελάκης.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί.

