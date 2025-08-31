Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός: Με Καλάμπρια και Λαφόν η ενδεκάδα του Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε (22:00) το πρώτο του παιχνίδι για το φετινό Πρωτάθλημα κόντρα στον Λεβαδειακό, αφού η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ για την πρεμιέρα αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πράσινων».

Ο Ρουί Βιτόρια κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στον Τιν Γεντβάι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν (ντεμπούτο), με τους Μλαντένοβιτς και Καλάμπρια στα δύο άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στη μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, με τους Τζούρισιτς και Τετέ στα άκρα και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Νίκας, Γερεμέγεφ.