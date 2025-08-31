Παναθηναϊκός: Έκλεισε ο Ντέσερς κι έρχεται τα ξημερώματα στην Αθήνα

Ο Παναθηναϊκός επέλεξε τον Σίριλ Ντέσερς της Ρέιντζερς ως αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη για την κορυφή της επίθεσης.

Παναθηναϊκός: Έκλεισε ο Ντέσερς κι έρχεται τα ξημερώματα στην Αθήνα
EPA/MARK RUNNACLES, ΑΜΠΕ
Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει δύο ακόμα μεταγραφές και να φτάσει τις 11 το φετινό καλοκαίρι.

Μετά την ανακοίνωση του Μίλος Πάντοβιτς και την αναμενόμενη άφιξη του Βισέντε Ταμπόρδα (στις 23:30 απόψε), σειρά παίρνει ο Σίριλ Ντέσερς.

Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Ρέιντζερς και ο Νιγηριανός (γεννημένος στο Βέλγιο) επιθετικός αναμένεται τα ξημερώματα (02:10) στην Αθήνα για να σφραγίσει τη μεταγραφή.

Νωρίτερα, ο τεχνικός της Ρέιντζερς Ράσελ Μάρτιν, όταν ρωτήθηκε από το Sky Sports μετά τη λήξη του αγώνα στο Άιμπροξ με τη Σέλτικ, είπε για τον Ντέσερς: «Πιστεύω ότι ο Σιριέλ έχει παίξει το τελευταίο του παιχνίδι για τον σύλλογο».

Για τον παίκτη είχε ενδιαφερθεί και η ΑΕΚ.

Ποιος είναι ο Σίριλ Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς είναι Νιγηριανός, γεννημένος στο Βέλγιο. Στις μικρές Εθνικές έπαιξε με τους «Κόκκινους Διαβόλους», όταν ήρθε η ώρα για την ανδρών όμως, επέλεξε την χώρα καταγωγής του, με την οποία έχει 8 ματς και 3 γκολ.

Άρχισε το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Λέουβεν του Βελγίου, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία είχε μόλις 2 συμμετοχές. Το 2014 τον απέκτησε η Λόκερεν και σε δύο σεζόν «έγραψε» 40 συμμετοχές, με απολογισμό 7 γκολ και 2 ασίστ. Το καλοκαίρι του 2016 μετακόμισε στην Ολλανδία για την NAC Μπρέντα. Μετά από 29 γκολ και 13 ασίστ σε 40 παιχνίδια, συνέχισε στην Ουτρέχτη.

Μέτρησε 56 ματς σε δύο σεζόν, σκόραρε 19 φορές και είχε 7 ασίστ, πριν παραχωρηθεί στην Χέρακλες Αλμέλο. Εκεί ο απολογισμός του ήταν 18 γκολ και 6 ασίστ σε 29 παιχνίδια σε μια σεζόν, στατιστικά που τον έφεραν το 2020 στην Γκενκ. Αγωνίστηκε 43 φορές και μέτρησε 11 γκολ και 6 ασίστ με τους Βέλγους, με τη Φέγενορντ να τον αποκτά το 2021 με τη μορφή δανεισμού. Στο Ρότερνταμ αγωνίστηκε 41 φορές, σκοράροντας 20 φορές και μοιράζοντας 4 ασίστ.

Παρά την καλή του σεζόν δεν τον απέκτησαν οι Ολλανδοί. Η Κρεμονέζε ξόδεψε 6.5 εκατ. ευρώ και τον πήρε στην Ιταλία. Έπαιξε 29 ματς, σκόραρε 7 φορές ενώ είχε και 2 ασίστ, πριν έρθει η Ρέιντζερς με 5 εκατ. ευρώ να τον κάνει δικό της. Με τους Σκωτσέζους έχει παίξει σε 115 ματς, πετυχαίνοντας 52 γκολ και μοιράζοντας 17 ασίστ.

