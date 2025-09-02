«Ντελίριο για Ποντένσε» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Η έλευση του Ντάνιελ Ποντένσε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού είναι το θέμα που κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα. Ο Πορτογάλος έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας (02/09) και προκάλεσε «Ντελίριο για Ποντένσε».

Ακόμα, «Γκρούγιτς με υπογραφή Νίκολιτς» στην ΑΕΚ, με τον Σέρβο μέσο να αποτελεί τον «εκλεκτό» του κόουτς της Ένωσης, ενώ «Να σκοράρω πολλά γκολ» είναι η επιθυμία του Ντέσερς στον Παναθηναϊκό.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

