Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς μέχρι το 2028 - Το νούμερο που πήρε

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Σίριλ Ντέσερς για τα επόμενα τρία χρόνια.

Newsbomb

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς μέχρι το 2028 - Το νούμερο που πήρε
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 10η φετινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού είναι γεγονός.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Σίριλ Ντέσερς από τη Ρέιντζερς, στην οποία θα δώσουν περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Ο 30χρονος Νιγηριανός φορ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028 και επέλεξε να πάρει το νούμερο 33 στη φανέλα του.

Πλέον, απομένει να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Βισέντε Ταμπόρδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σίριλ Ντέσερς! Ο 30χρονος Νιγηριανός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και αποτελεί τη δέκατη προσθήκη στο ρόστερ της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Σίριλ Ντέσερς γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1994 στο Τόνγκερεν του Βελγίου. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του σε ακαδημίες τοπικών βελγικών συλλόγων (Ζβάλου Βεχμάαλ, Ουνιόν Ρούτεν, Τόνγκερεν) προτού ενταχθεί αρχικά στην ακαδημία της Σιντ Τρουίντεν και εν συνεχεία της Λέουβεν.

Στα 21 του πήρε μετεγγραφή στη Λόκερεν, με την οποία όχι μόνο έπαιξε αρκετούς αγώνες του βελγικού πρωταθλήματος αλλά και του Europa League. Τη σεζόν 2016-17 μετακόμισε στην Ολλανδία για τη Μπρέντα (ομάδα δεύτερης κατηγορίας τότε) όπου σε μία σεζόν σκόραρε 22 φορές κι αμέσως τον απέκτησε η Ουτρέχτη. Έμεινε μία διετία εκεί, παίζοντας πάλι και στο Europa League, ενώ το 2019 πήγε στη Χέρακλες, με την οποία αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ του ολλανδικού πρωταθλήματος με 15 γκολ.

Ήταν το διαβατήριό για την αγωνιστική άνοδό του, αφού το 2020 η βελγική Γκενκ δαπάνησε 4 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Έμεινε μία σεζόν κι αμέσως μετά τον πήρε δανεικό η Φέγενορντ. Και δεν το μετάνιωσαν. Ο Ντέσερς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του Conference League με 10 γκολ, ενώ άλλα 9 γκολ σημείωσε στο πρωτάθλημα. Η Γκενκ τον πήρε πίσω το καλοκαίρι του 2022, αλλά η πρόταση της ιταλικής Κρεμονέζε, ομάδα της Serie A, ήταν αδύνατο να μην τον συγκινήσει. Ο ιταλικός σύλλογος δεν κατάφερε να κρατηθεί στην κατηγορία και ακριβώς αυτή την ευκαιρία άδραξε η σκωτσέζικη Ρέιντζερς για να τον εντάξει στο δυναμικό της το 2023. Στη Σκωτία «πυροβόλησε» κατά ριπάς τα αντίπαλα δίχτυα. 22 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις την πρώτη σεζόν, 29 γκολ τη δεύτερη (όταν κι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα)!

Στην καριέρα του κέρδισε ένα Κύπελλο στη Σκωτία κι ένα στο Βέλγιο.

Ο Ντέσερς επέλεξε να αγωνιστεί με την εθνική Νιγηρίας, τη χώρα καταγωγής της μητέρας του (ο πατέρας του είναι Βέλγος). Με την εθνική έχει 8 συμμετοχές και 3 γκολ.

Στον Παναθηναϊκό θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 33.

Καλωσορίζουμε τον Σίριλ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία – Τσεχία 82-60: Νίκη στο ρελαντί πριν το ντέρμπι πρωτιάς με την Τουρκία

23:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: 48ωρη προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι συλληφθέντες

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Σοβαρό τροχαίο στον δρόμο Πέρδικας- Συβότων – Πέντε τραυματίες

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Ασθενής στο Δρομοκαΐτειο πήγε να το σκάσει - Τραυματίστηκε πηδώντας από μάντρα

23:07ΑΠΟΨΕΙΣ

Τους τρεις ο τέταρτος χωρίζει…

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός 46χρονου σε θαλάσσιο πάρκο στο Πευκοχώρι

22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς μέχρι το 2028 - Το νούμερο που πήρε

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Slimane: Η απώλεια κιλών και η νέα εμφάνιση του Γάλλου τραγουδιστή

22:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Κιτρινόμαυρος» για τρία χρόνια ο Γκρούγιτς, την Τρίτη (02/09) η ανακοίνωση!

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κηδεύτηκαν δύο όμηροι της Χαμάς - 47 παραμένουν αιχμάλωτοι

22:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου - Προειδοποίηση για καλώδιο

22:40ΚΟΣΜΟΣ

2 Σεπτεμβρίου: Χιλιάδες χώροι ανοικτοί στο κοινό για τις ημέρες ευρωπαϊκής κληρονομιάς 2025

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Τραυματίστηκε 27χρονος σε θαλάσσιο σπορ - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

22:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Φινλανδία - Λιθουανία 78-81: Πήρε την πρόκριση, έχασε τον Γιοκουμπάιτις

22:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Προσπαθώ να μην κλάψω» - Συγκινημένος ο Ποντένσε από την υποδοχή

22:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Μπλόκο» στις συζητήσεις περί αυτοκτονίας με ανηλίκους βάζει στα chatbot της η Meta

22:13LIFESTYLE

Ελένη Βουλγαράκη: Το μήνυμα θαυμασμού στον Φώτη Ιωαννίδη

22:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: «Δεν ζήτησα και δεν παρέλαβα κανένα υπόμνημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από πτώση από μπαλκόνι

21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε το… ταξίδι για το Μουντιάλ 2026 – Πρώτη προπόνηση πριν τα προκριματικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις - Κληρικός ζητούσε να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

21:38LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπτζίδικο ο δήμιος του ISIS

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Ασθενής στο Δρομοκαΐτειο πήγε να το σκάσει - Τραυματίστηκε πηδώντας από μάντρα

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη - Μόνο στη Φωτεινή θα πω ποιος τον σκότωσε»

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικές εικόνες στην Αθηνών-Κορίνθου: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Βίντεο

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Πεύκη: Βίντεο ντοκουμέντο με άνδρα που εκπαίδευε τα σκυλιά του σκοτώνοντας γατάκια

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

18:55LIFESTYLE

Πώς ένα τραγούδι του 1989 έγινε το hit του καλοκαιριού και «τρέλανε» τη νεολαία - Γιατί οι φαν πάνε με μανταλάκια στις πίστες

22:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου - Προειδοποίηση για καλώδιο

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε οδηγό μηχανής που έτρεχε 200 χιλιόμετρα την ώρα - Βίντεο από την καταδίωξη

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Τραυματίστηκε 27χρονος σε θαλάσσιο σπορ - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

11:52ΕΘΝΙΚΑ

«Βόμβα» Κικίλια: «Ενδώσαμε το 2017 στη διαπραγμάτευση για τους όμηρους στρατιώτες και για αυτό υπάρχουν τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο»

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Αχιλλέας - Ο γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ είναι το νέο αγαπημένο πρόσωπο της παγκόσμιας ελίτ

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από πτώση από μπαλκόνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ