AEK: «Κιτρινόμαυρος» για τρία χρόνια ο Γκρούγιτς, την Τρίτη (02/09) η ανακοίνωση!

Ο 29χρονος Σέρβος χαφ θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η έβδομη μεταγραφή της «Ένωσης».

Ο Γκρούγιτς ήρθε στην Αθήνα τη Δευτέρα (01/09) κι αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις βρέθηκε στα γραφεία της ΑΕΚ για να υπογράψει το συμβόλαιο του.

Η συμφωνία των δύο πλευρών είναι για τρία χρόνια, ενώ αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν όροι που εξασφαλίζουν την «Ένωση» σε περίπτωση που ο παίκτης έχει θέματα με τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε την περασμένη σεζόν.

Ο Σέρβος αντιμετώπισε σοβαρό θέμα με τον αχίλλειο του, με αποτέλεσμα να παίξει ελάχιστα κι εν τέλει να μείνει εκτός πλάνων του Φραντσέσκο Φαριόλι. Ως εκ τούτου αναζητούσε μια ομάδα για να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο.

Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέ Ριμπάλτα είχαν διαδοχικές επαφές με τον ποδοσφαιριστή, στον οποίο αναλύθηκε το αγωνιστικό πλάνο της συνεργασίας τους. Ο Σέρβος προπονητής κι ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ έκριναν ότι είναι μια ανάλογη περίπτωση με εκείνη του Λούκα Γιόβιτς κι ως εκ τούτου αποφάσισαν να προχωρήσουν τις διαδικασίες.

Η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του Μάρκο Γκρούγιτς αναμένεται την Τρίτη (02/09).

Διαβάστε επίσης