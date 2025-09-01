ΑΕΚ: Η πρόταση γάμου κι οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο γκολ του MVP Πιερό – Δείτε βίντεο

Ο Φραντζί Πιερό σκόραρε για πρώτη φορά μετά από έξι μήνες κι η «Ένωση» νίκησε 1-0 την ομάδα της Τρίπολης.

Ο κόσμος έδωσε ξανά βροντερό «παρών» στην «OPAP Arena» και πριν τον αγώνα συναντήθηκε με τον Βάιο Καραγιάννη, σε ακόμα ένα «Meet and greet the Legends».

Επίσης, ένας φίλος της ΑΕΚ έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στην πλατεία του Αετού, ενώ η παρακάμερα του AEK TV κατέγραψε κι όλες τις αντιδράσεις στο γκολ του Πιερό.

Ο Αϊτινός επιθετικός αναδείχθηκε COSMOTE TELEΚOM MVP, μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber. Ο Πιερό μίλησε στην κάμερα του AEK TV για το ματς, αλλά και για το πόσο σημαντικές μπορεί να αποδειχθούν οι νίκες σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

