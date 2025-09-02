Παναθηναϊκός: Επίσημη η μεταγραφή Ταμπόρδα - Το νούμερο που επέλεξε ο Αργεντινός

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Βισέντε Ταμπόρδα από την Μπόκα Τζούνιορς, με τον Αργεντινό μέσο να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Την 11η μεταγραφή του στη φετινή καλοκαιρινή περίοδο ολοκλήρωσε και επίσημα ο Παναθηναϊκός.

Το Τριφύλλι ανακοίνωσε την απόκτηση του Βισέντε Ταμπόρδα από την Μπόκα Τζούνιορς, με τον 24χρονο επιτελικό μέσο να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Το κόστος της μεταγραφής έφτασε τα 4,3 εκατ. ευρώ, με την Μπόκα να διατηρεί ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 20%.

Ο Ταμπόρδα επέλεξε το Νο20 στη φανέλα του, με το «7» του Φώτη Ιωαννίδη να μένει προς το παρόν «ορφανό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Βισέντε Ταμπόρδα. Ο 24χρονος Αργεντίνος επιτελικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και αποτελεί την ενδέκατη προσθήκη στο ρόστερ της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 2001 στη Γκουαλεγκουάι της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στην ακαδημία της περιοχής του, στη Σέντρο Μπακάριο Γκουαλεγκουάι, ώσπου το ταλέντο του ανιχνεύτηκε από την κορυφαία ομάδα της Λατινικής Αμερικής, τη Μπόκα Τζούνιορς. Προτού κλείσει τα 10, ο Ταμπόρδα μάθαινε τα βασικά του ποδοσφαίρου στην ομάδα της καρδιάς του.

Προτού καν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, στα 20 του, έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα! Ένα χρόνο αργότερα παραχωρήθηκε δανεικός στην Πλατένσε, στην οποία σταδιακά ανέδειξε τις ικανότητές του, έγινε βασικός και «ανάγκασε» την Μπόκα να τον πάρει πίσω ένα χρόνο μετά. Η αντίστροφη διαδρομή έγινε ξανά το καλοκαίρι του 2024 και τον οδήγησε πίσω στην Πλατένσε, με την οποία κατάφερε εκείνη τη σεζόν να πανηγυρίσει τον τίτλο της Απερτούρα στην Αργεντινή!

Στον Παναθηναϊκό θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 20.

Καλωσορίζουμε τον Βισέντε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!

