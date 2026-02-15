Κύπρος: Θα λάβει μέρος στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για την Γάζα

Η Κύπρος αποδέχθηκε πρόσκληση για να συμμετάσχει, ως παρατηρητής, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου για την Ειρήνη που αφορά στη Γάζα και θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει και αποδεχθεί πρόσκληση για συμμετοχή, με καθεστώς Παρατηρητή, στην επικείμενη συνάντηση για τη Γάζα του Συμβουλίου για την Ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026. Η συμμετοχή της χώρας μας εντάσσεται στον σταθερό… — NikosChristodoulides (@Christodulides) February 14, 2026

Η ανάρτηση του Νίκου Χριστοδουλίδη

