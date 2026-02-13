Κύπρος: H Annie Alexoui προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο – «Η κυβέρνηση θα πληρώσει»

Σε μία Κύπρο που προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδόν δύο μήνες και προσπαθεί να ξεφύγει από τα «σύννεφα» της πολιτικής κρίσης, μία influencer έχει βάλει… «φωτιά» στο νησί.

Η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή στα κοινωνικά δίκτυα ως Annie Alexui, έχει δημοσιοποιήσει βίντεο, ηχητικά και ντοκουμέντα που «ταρακούνησαν» το πολιτικό σκηνικό, καταγγέλλοντας «συναλλαγές» υποκόσμου, διαφθοράς και πιθανής κάλυψης από πολιτικούς και αξιωματούχους.

Σήμερα, τόνισε ότι περνά στην αντεπίθεση, αποκαλύπτοντας ότι θα αποταθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αποστέλλοντας το μήνυμα πως η κυπριακή κυβέρνηση θα πληρώσει για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ήδη έχει καταγγείλει υποθέσεις στην Ανεξάρτηση Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, με ηχητικά και βίντεο αστυνομικών, ενώ, έχει προβεί και σε καταγγελία στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής.

Η Ιωάννα Φωτίου σχολίασε και την εξαγγελία για αποστολή κλιμακίου στη Μόσχα όπου βρίσκεται, με σκοπό να λάβουν κατάθεση από εκείνη. Αρχικά, είπε πως μέχρι στιγμής, δεν έχει δεχθεί κανένα τηλεφώνημα από την Κύπρο: «Η Αστυνομία δεν έχει καμία δικαιοδοσία να μου πάρει κατάθεση στη Ρωσία».

Συμπλήρωσε ότι δεν δέχεται την αναστολή των ενταλμάτων. «Δηλαδή, να έρθουν εδώ να κάνουν το κομμάτι τους και μετά να επαναενεργοποιήσουν τα εντάλματα; Με δουλεύετε; Με έχετε πάρει για ηλίθια; Νομίζουν ότι η ζωή μου είναι παιχνίδι;», επεσήμανε, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».

Ακόμη, ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της Κύπρου και το αρχηγείο της Αστυνομίας έχουν δικό της υλικό που αφορά την υπόθεση του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος. «Δεν έγινε με δική μου θέληση, έγινε εν αγνοία μου από δικούς μου ανθρώπους και γι’ αυτό ήρθαμε σε τεράστια σύγκρουση, έχω πει ότι δεν θέλω να βοηθήσω την Αστυνομία».

Η Annie ανέφερε ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο να αποστείλει γραπτή κατάθεση μέσω δικηγόρου στην Αστυνομία, ώστε να αρχίσει η διερεύνηση των υποθέσεων που την αφορούν. Επιπλέον, διερωτήθηκε αν θα διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας δικούς του ανθρώπους για να διερευνήσουν την υπόθεση, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι ο Γενικός Εισαγγελέας συγκαλύπτει τον βοηθό του αρχηγού της Αστυνομίας, Μιχάλη Κατσουνωτό.

Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να τους εκθέτει με τις πληροφορίες που συνέλεξε, καθώς και με νέες που έφτασαν στα χέρια της. «Έχω καταγγείλει υποθέσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, με ηχητικά και βίντεο αστυνομικών. Τους κατήγγειλα και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», προσέθεσε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι πλέον η Κύπρος δεν είναι ο τόπος της. «Για εμένα, τόπος μου είναι η Ρωσία, που με βοήθησε να γιατρευτώ, να αποκτήσω αυτοπεποίθηση και να μη φοβάμαι. Η Κύπρος είναι ένα εχθρικό μέρος που σιχαίνομαι».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και σε περίπτωση υψηλόβαθμου αστυνομικού που την κάλεσε στο τηλέφωνο και της ζήτησε συγγνώμη. «Ο συγκεκριμένος δεν ευθυνόταν σε τίποτα. Δεν χρειάζομαι την κατανόηση και την αγάπη των αστυνομικών. Θέλω τον Παπαθεοδώρου, που ήταν τότε αρχηγός και αυτόν που είναι τώρα». Τέλος, ανέφερε ότι κανένας δεν της επέτρεψε να υποβάλλει καταγγελία.

Το υλικό που έχει αναρτήσει η Annie, εμπλέκει ευθέως πολιτικούς «πρώτης γραμμής» σε ύποπτες συναναστροφές, ανώτατους αξιωματικούς της Αστυνομίας που φέρονται να παρέχουν κάλυψη σε εγκληματικές οργανώσεις, αλλά και επιχειρηματίες που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και τη νύχτα.

Διαβάστε επίσης