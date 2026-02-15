Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στις Φυλακές Μαλανδρίνου: Ο ρόλος βαρυποινίτη

Η επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων

Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στις Φυλακές Μαλανδρίνου: Ο ρόλος βαρυποινίτη
Στο στόχαστρο των Αρχών βρέθηκε ξανά ο 49χρονος Αλβανός κακοποιός Κλοντιάν Λεκοτσάι, γνωστός για την εμπλοκή του στη δολοφονία του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου το 2017. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο βαρυποινίτης διηύθυνε δίκτυο που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά εντός του σωφρονιστικού καταστήματος. Την ίδια ώρα, μια 23χρονη γυναίκα λειτουργούσε ως ο βασικός κρίκος μεταφοράς των ουσιών, χρησιμοποιώντας το σώμα της για να παρακάμψει τους ελέγχους.

Η μεθοδολογία της μεταφοράς

Η επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, ανάμεσα στους οποίους δύο έγκλειστοι και δύο συνεργοί εκτός φυλακής. Η 23χρονη ημεδαπή, με καταγωγή από την Αίγυπτο, είχε αναλάβει την παραλαβή και την επανατυποποίηση των ουσιών. Όπως ανακοινώθηκε, η νεαρή γυναίκα εισήγαγε τα ναρκωτικά στο Μαλανδρίνο κρύβοντας τις δόσεις στα γεννητικά της όργανα μέσα σε ειδικές συσκευασίες.

Τα ευρήματα της Δίωξης

Κατά την έφοδο των αστυνομικών, η μεταφορέας εντοπίστηκε να κατέχει πάνω της ένα ολόκληρο «κοκτέιλ» ουσιών προορισμένο για εσωτερική κατανάλωση. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 33 γραμμάρια κοκαΐνης, 21 γραμμάρια ηρωίνης, 13 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, καθώς και ποσότητες κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης. Κι όμως, παρά τα αυστηρά μέτρα, το κύκλωμα φαινόταν να λειτουργεί με ακρίβεια, έχοντας μάλιστα επιστρατεύσει και μέλος που εκτελούσε χρέη οδηγού για τη μεταφορά της 23χρονης στις φυλακές. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων που αφορούσαν τα ναρκωτικά και τυχόν άλλες διασυνδέσεις του 49χρονου «εγκεφάλου».

