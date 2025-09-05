Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Όλα μηδέν στην Κοπεγχάγη, πήρε «κεφάλι» η Ελλάδα!

Δανία και Σκωτία έμειναν στο 0-0 στο «Πάρκεν», αποτέλεσμα που στέλνει την Εθνική Ελλάδας στην κορυφή του ομίλου της από την 1η αγωνιστική.

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Όλα μηδέν στην Κοπεγχάγη, πήρε «κεφάλι» η Ελλάδα!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Για το Group C των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ζώνη της UEFA, η Εθνική Ελλάδας έκανε... περίπατο με τη Λευκορωσία επικρατώντας 5-1. Η γαλανόλευκη πήρε τους πρώτους 3 βαθμούς, αποτέλεσμα που τη στέλνει με το «καλησπέρα» στην κορυφή.

Κι αυτό επειδή το άλλο ματς του ομίλου, δεν είχε νικητή. Στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, η Σκωτία κατάφερε να φύγει με βαθμό από την έδρα της Δανίας που έμοιαζε το φαβορί της αναμέτρησης. Το τελικό 0-0 αφήνει τους Σκανδιναβούς δυσαρεστημένους.

Έτσι οι αντίπαλοί μας έχουν από 1 βαθμό και πλέον η Ελλάδα περιμένει τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Δευτέρα (8/9). Ματς που αν νικήσει θα βρεθεί στο +4 από τη βασική αντίπαλο για την πρώτη θέση, μόλις μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Group C – 1η αγωνιστική

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Δανία – Σκωτία 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ελλάδα 3

Δανία 1

Σκωτία 1

Λευκορωσία 0

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

GROUP A

Λουξεμβούργο - Β. Ιρλανδία 1-3

Σλοβακία - Γερμανία 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βόρεια Ιρλανδία 3

Σλοβακία 3

Γερμανία 0

Λουξεμβούργο 0

GROUP B

Σλοβενία - Σουηδία 2-2

Ελβετία - Κόσοβο 4-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ελβετία 3

Σλοβενία 1

Σουηδία 1

Κόσοβο 0

GROUP D

Ισλανδία - Αζερμπαϊτζάν 5-0

Ουκρανία - Γαλλία 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ισλανδία 3

Γαλλία 3

Ουκρανία 0

Αζερμπαϊτζάν 0

GROUP E

Γεωργία - Τουρκία 2-3

Βουλγαρία - Ισπανία 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ισπανία 3

Τουρκία 3

Βουλγαρία 0

Γεωργία 0

GROUP G

Λιθουανία - Μάλτα 1-1

Ολλανδία - Πολωνία 1-1

Ρεπό: Φινλανδία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φινλανδία 7

Ολλανδία 7 -3αγ.

Πολωνία 7 -3αγ.

Λιθουανία 3

Μάλτα 2 -5αγ.

GROUP I

Μολδαβία - Ισραήλ 0-4

Ιταλία - Εσθονία 5-0

Ρεπό: Νορβηγία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Νορβηγία 12

Ισραήλ 9

Ιταλία 6 -3αγ.

Εσθονία 3 -4αγ.

Μολδαβία 0

GROUP J

Καζακστάν - Ουαλία 0-1

Λιχτενστάιν - Βέλγιο 0-6

Ρεπό: Σκόπια

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ουαλία 10 -5αγ.

Σκόπια 8

Βέλγιο 7 -3αγ.

Καζακστάν 3

Λιχτενστάιν 0

GROUP L

Νησιά Φαρόε - Κροατία 0-1

Μαυροβούνιο - Τσεχία 0-2

Ρεπό: Γιβραλτάρ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τσεχία 12 -5αγ.

Κροατία 9 -3αγ.

Μαυροβούνιο 6

Νησιά Φαρόε 3

Γιβραλτάρ 0

