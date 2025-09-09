Ελλάδα – Δανία: «Η εικόνα δεν πρεσβεύει την ποιότητά μας, έχουμε τη νοοτροπία να το διορθώσουμε»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν πολύ απογοητευμένος μετά την ήττα και κυρίως την εικόνα που είχε η Εθνική Ελλάδας στην αναμέτρηση με τη Δανία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η «διαβασμένη» Δανία νίκησε 3-0 την Εθνική Ελλάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης» και την… προσγείωσε στην πραγματικότητας.

Η επικράτηση των «ερυθρόλευκων» ήταν απόλυτα δίκαιη, καθώς εμφανίστηκαν ανώτεροι σχεδόν σε όλους τους τομείς, μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Πίεση, τρεξίματα, συνδυασμοί, επιθετικές ενέργειες, εμπειρία…

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έμοιαζε σοκαρισμένος με την εικόνα της ομάδας του και στη συνέντευξη Τύπου αδυνατούσε να αναλύσει τι έφταιξε. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός παραδέχθηκε ότι, όπως όλοι, έτσι κι εκείνος ήταν σε κακή βραδιά κι ήταν αισιόδοξος ότι η ομάδα θα διορθώσει τα πράγματα.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου

Για το τι πήγε λάθος: «Με όλη την εικόνα που είχαμε από την αρχή έως το τέλος, σκέφτομαι ίσως στην προετοιμασία του αγώνα ήταν ένα από τα παιχνίδια, που από την αρχή έως το τέλος δεν είχαμε τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν ως ομάδα. Δεν είχαμε τη μπάλα στην κατοχή μας, κάναμε πολλά λάθη. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Και ως προπονητής με αυτή την εικόνα κατηγορείς τον εαυτό σου ότι κάτι έγινε λάθος. Από την αρχή υπήρχε τεράστια διαφορά όσον αφορά τους στόχους των ομάδων στο γήπεδο. Δεν απειλήσαμε σχεδόν καθόλου τον αντίπαλο. Κι αυτό γιατί δεν μπορούσαμε να παίξουμε οργανωμένα. Μπορεί να γίνουν λάθη, αλλά δεν είχαμε τίποτα απ' αυτά που μας διακρίνουν. Δεν ξέρω πόσο αξίζει τον κόπο ν' αναλύσεις τέτοια εικόνα».

Για το πως θα διαχειριστούν την ήττα τα νέα παιδιά: «Θα φύγουν όλοι για τις ομάδες τους. Είναι όλοι στενοχωρημένοι για την εικόνα γιατί δεν πρεσβεύει την ποιότητά μας. Όλοι περίμεναν πολλά περισσότερα και ουσιαστικά δεν προσφέραμε τίποτα. Απογοητεύσαμε τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και η διαφορά στο γήπεδο των δύο ομάδων ήταν μεγάλη. Μαζί με τη Δανία θα έπρεπε να διεκδικήσουμε την πρόκριση για το Μουντιάλ. Εχουμε τη νοοτροπία για να το διορθώσουμε αυτό. Είναι από τα ματς που δύσκολα τα αναλύσεις. Γιατί δεν είχαμε τίποτα θετικό στον αγώνα.

Η εικόνα της ομάδας εκφράζει ουσιαστικά και τον προπονητή. Επιδιώξαμε με ορισμένες αλλαγές να διορθώσουμε τα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν ήταν δυνατόν. Δεν είμαι σε θέση μία ώρα μετά το ματς να δώσω περισσότερα στοιχεία. Μιλάω με την αίσθηση του ανθρώπου που ήταν στον πάγκο.

Με την εικόνα που είχαμε δεν ήταν και πάντα εύκολο να την αλλάξεις. Η Δανία έχει ποιότητα και θα την έχουμε μπροστά μας μόνιμα. Δεν γίνεται να νιώθουμε τόσο ανασφαλείς στον αγωνιστικό χώρο. Σας είπα ο πρώτος που αισθάνεται μεγαλύτερη ευθύνη είμαι εγώ. Αλλά ακόμα κι ίδιος δεν μπορώ να δω τα πράγματα τώρα τόσο καθαρά. Ήμασταν όλοι σε άσχημη μέρα».

