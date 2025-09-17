Κύπελλο Ελλάδας: Πέφτουν στη «μάχη» της League Phase οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης

Την πρώτη τους… υποχρέωση στη νέα League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας έχουν την Τετάρτη (17/09) οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης.

Newsbomb

Κύπελλο Ελλάδας
Το πρόγραμμα της ημέρας στο Κύπελλο
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το απόγευμα της Τρίτης (16/09) η αυλαία του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου άνοιξε στην Ηλιούπολη, όπου ο Βόλος πέρασε 3-1 κόντρα στην ομώνυμη ομάδα και πήρε το πρώτο «τρίποντο» στη νέα League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου η βαθμολογία είναι ενιαία.

Το κυρίως… μενού της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθεί την Τετάρτη (17/09) μια και το πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ αναμετρήσεις, όπου ξεχωρίζουν οι «μάχες» των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη.

Πρώτος στη… μάχη της πρώτης αγωνιστικής θα… πέσει ο Άρης, ο οποίος στις 15:00 θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσει το ματς της ΑΕΚ με το Αιγάλεω στο «Στ. Μαυροθαλασσίτης», ενώ στις 17:30 έχουν οριστεί τα παιχνίδια Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Athens Kallithea.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

  • 16:00 Ηλιούπολη - Βόλος 1-3

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Παναιτωλικός - Άρης (Cosmote Sport 1HD)
  • 15:00 Κηφισιά - Αστέρας Aktor
  • 16:00 Αιγάλεω - ΑΕΚ (Cosmote Sport 2HD)
  • 16:00 Μαρκό - ΑΕΛ Novibet
  • 16:00 ΟΦΗ - Καβάλα
  • 16:00 Ατρόμητος - Ελλάς Σύρου
  • 17:30 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 4HD)
  • 17:30 Παναθηναϊκός - Athens Kallithea (Cosmote Sport 3HD)

Τα ματς που θα καλυφθούν τηλεοπτικά

Η Cosmote TV διατήρησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την πρώτη ημέρα της League Phase θα μεταδώσει τέσσερις αναμετρήσεις.

Πρόκειται για τα παιχνίδια Παναιτωλικός-Άρης, Αιγάλεω-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός-Athens Kallithea και Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:04ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Ραγίζει καρδιές το βίντεο που ανέβασε η σύζυγός του - «Η πρώτη φορά που ο μπαμπάς γνώρισε τη μαμά»

12:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα στην Μαράια

11:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Προπόνηση στην John Cain Arena πριν την Παρτιζάν

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Associated Press: Η δολοφονία Κερκ, ο «καρκίνος» των social media, η ρητορική του μίσους και ο... αλγόριθμος

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

11:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρέλα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για Κουγιουμτσίδη - Τον υποδέχθηκαν με λύρες και ποντιακούς χορούς

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς στους νέους αντιπεριφερειάρχες: «Όλοι μας είμαστε στρατιώτες που καλούνται να υπηρετήσουν τους πολίτες»

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης για τις φοροαπαλλαγές νέων μέχρι 30 ετών: Ωφελούνται 260.000 άτομα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

11:13ΥΓΕΙΑ

Ιατρική επιτυχία στη Θεσσαλονίκη: Η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που μένει έγκυος με εξωσωματική μετά από καρκίνο του ενδομητρίου

11:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Πέφτουν στη «μάχη» της League Phase οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 26χρονος που καταγγέλθηκε από 20χρονη για βιασμό – Απαγορεύεται κάθε επικοινωνία μαζί της

10:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Διαμαντίδης και Παπαλουκάς στο Εurobasket: Οι viral αντιδράσεις τους στα καλάθια της Εθνικής

10:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι Ρογκαβόπουλος και Γκραντ ετοίμασαν τα πιο… Παναθηναϊκά σουβλάκια στον κόσμο!

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το κτήμα με τις ελιές δίχασε πατέρα, γιο και κόρη - Γυαλιά καρφιά τα έκανε 86χρονος

10:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ξεκινά η διαδικασία για το ελληνικό τραγούδι – Τι θα δούμε στην ΕΡΤ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό VW Golf μπαίνει σε αναμονή λόγω περικοπών

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Mαντλίν Μακάν: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

12:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα στην Μαράια

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το κτήμα με τις ελιές δίχασε πατέρα, γιο και κόρη - Γυαλιά καρφιά τα έκανε 86χρονος

10:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό: Οικιακή βοηθός στη Γλυφάδα νάρκωσε τον εργοδότη της και τον έκλεψε

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Πρόσω ολοταχώς για την 4η Belhara F-600 «Θεμιστοκλής» και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

07:47WHAT THE FACT

Η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη - Και οι μέρες μας θα είναι... 25ωρες!

09:11ΕΘΝΙΚΑ

Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ