Κύπελλο Ελλάδας: Πέφτουν στη «μάχη» της League Phase οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης

Το απόγευμα της Τρίτης (16/09) η αυλαία του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου άνοιξε στην Ηλιούπολη, όπου ο Βόλος πέρασε 3-1 κόντρα στην ομώνυμη ομάδα και πήρε το πρώτο «τρίποντο» στη νέα League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου η βαθμολογία είναι ενιαία.

Το κυρίως… μενού της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθεί την Τετάρτη (17/09) μια και το πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ αναμετρήσεις, όπου ξεχωρίζουν οι «μάχες» των Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη.

Πρώτος στη… μάχη της πρώτης αγωνιστικής θα… πέσει ο Άρης, ο οποίος στις 15:00 θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσει το ματς της ΑΕΚ με το Αιγάλεω στο «Στ. Μαυροθαλασσίτης», ενώ στις 17:30 έχουν οριστεί τα παιχνίδια Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Athens Kallithea.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

16:00 Ηλιούπολη - Βόλος 1-3

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

15:00 Παναιτωλικός - Άρης (Cosmote Sport 1HD)

15:00 Κηφισιά - Αστέρας Aktor

16:00 Αιγάλεω - ΑΕΚ (Cosmote Sport 2HD)

16:00 Μαρκό - ΑΕΛ Novibet

16:00 ΟΦΗ - Καβάλα

16:00 Ατρόμητος - Ελλάς Σύρου

17:30 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 4HD)

17:30 Παναθηναϊκός - Athens Kallithea (Cosmote Sport 3HD)

Τα ματς που θα καλυφθούν τηλεοπτικά

Η Cosmote TV διατήρησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την πρώτη ημέρα της League Phase θα μεταδώσει τέσσερις αναμετρήσεις.

Πρόκειται για τα παιχνίδια Παναιτωλικός-Άρης, Αιγάλεω-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός-Athens Kallithea και Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ.

Διαβάστε επίσης