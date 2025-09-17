Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Επιστροφή στα… αστέρια απ’ το «σπίτι» του

Η… άμμος στην κλεψύδρα έχει αρχίσει να τελειώνει. Η ανυπομονησία των «ερυθρόλευκων» για την επιστροφή τους στην κεντρική σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μεγαλώνει όλο και περισσότερο μερικές στιγμές πριν το τέλος. Το απόγευμα της Τετάρτης (17/09) στις 19:45 ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του ματς στο Champions League έπειτα από πέντε χρόνια.

Αντίπαλος των Νταμπλούχων Ελλάδας είναι μία «σταχτοπούτα» και η μεγαλύτερη έκπληξη των τελευταίων ετών στην Κύπρο, η Πάφος, η οποία την περσινή σεζόν κατέκτησε το παρθενικό πρωτάθλημα στην σύντομη ιστορία της. Μάλιστα, οι Πρωταθλητές της Μεγαλονήσου πραγματοποίησαν εξαιρετική πορεία στα προκριματικά φτάνοντας μέχρι τη League Phase του Champions League.

Μία επιστροφή και τρεις απουσίες

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κάνει τα σχέδιά του για την αναμέτρηση με τους Κύπριους έχοντας στη διάθεσή του τον Ροντινέι, που απουσίαζε από το προηγούμενο ματς με τον Πανσερραϊκό λόγω ενοχλήσεων, ενώ αντίθετα, εκτός έμεινε ο Ζέλσον Μάρτινς που αποχώρησε την εν λόγω αναμέτρηση με πρόβλημα, όπως και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας. Παράλληλα, τιμωρημένος είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Έξαρχος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι.

Δύο λόγους για να «πονοκεφαλιάζει» έχει ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο για τους Πρωταθλητές Κύπρου, καθώς οι Πηλέας και Μπασουαμινά είναι αμφίβολοι και η συμμετοχή τους θα κριθεί λίγες ώρες πριν την σέντρα της αναμέτρησης στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Σε γνώριμα λημέρια επιστρέφουν οι Μπρούνο και Πέπε, καθώς αμφότεροι έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό και έχουν αγωνιστεί με τα ερυθρόλευκα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, που πλέον αγωνίζεται ως δεξί μπακ, είχε έρθει στον Πειραιά από τον Ατρόμητο, ενώ ο Πορτογάλος μέσος είχε αποκτηθεί ως επιλογή του Πέδρο Μαρτίνς.

Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League απέναντι στην Πάφο έχει οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης (17/09) στις 19:45. Τηλεοπτικά, το παιχνίδι θα καλυφθεί από το MEGA και το Cosmote Sport 2HD.

Ο διαιτητής του αγώνα

Ο Ίστβαν Κόβατς, ο οποίος ήταν ο διαιτητής του τελικού του Champions League, ορίστηκε από την UEFA στο ματς του Φαλήρου. Ο Ρουμάνος διαιτητής ανήκει στην ελίτ κατηγορία της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Βοηθοί του 40χρονου διαιτητή θα είναι οι Μιχάι Μάριτσα και Φέρεντς Τουνιόγκι, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Σάμπολτς Κόβατς. Ο Τσάταλιν Πόπα θα είναι ο επικεφαλής στο VAR και βοηθός του ο Μάρσελ Μπίρσαν. Όλοι οι ρέφερι στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στα «αστέρια» είναι από την Ρουμανία.

