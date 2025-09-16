Ολυμπιακός: «Να έχουμε νοοτροπία νικητή, ανταγωνιστική η Πάφος» - Οι δηλώσεις Μεντιλίμπαρ, Πασχαλάκη

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε επίσης και στον βαθμό ετοιμότητας τόσο του Ροντινέι, όσο και των Ποντένσε, Ταρέμι.

Ο Μεντιλίμπαρ μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι: «Θέλουμε να δείξουμε πως θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια» κι υπογράμμισε για την Πάφο: «Προκαλεί σεβασμό... Έδειξε ότι είναι πολύ ανταγωνιστική».

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για την προετοιμασία του αγώνα: «Φυσιολογικά αντιμετωπίζουμε τη στιγμή. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση. Αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι κανονικά. Δεν υπάρχει διαφορά στο πώς προετοιμάζουμε το παιχνίδι σε σχέση με τα ματς του πρωταθλήματος».

Για το αν οι πρόσφατες ευρωπαϊκές επιτυχίες έχουν αλλάξει τη νοοτροπία του Ολυμπιακού: «Αυτό θα το δούμε αύριο, όμως αυτό είναι το ζητούμενο. Θέλουμε να έχουμε τη νοοτροπία του νικητή. Θέλουμε να δείξουμε πως θέλουμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν οι θεωρητικά ανίκητες ομάδες, αλλά θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για την ενδεκάδα και αν θα είναι έτοιμος ο Ροντινέι: «Δεν ξέρουμε αν είναι έτοιμος. Μέχρι και χθες έκανε θεραπείες. Σήμερα ελπίζουμε πως θα προπονηθεί. Αν προπονηθεί θα είναι έτοιμος να παίξει. Για την ενδεκάδα θα δεις αύριο».

Για την Πάφο: «Προκαλεί σεβασμό η Πάφος. Έδειξε ότι είναι πολύ ανταγωνιστική. Έχει πάρει την πρόκριση και αυτό δείχνει ότι αξίζει να βρίσκεται εδώ. Δεν έχει τρανταχτά ονόματα, αλλά είναι πάντα συγκεντρωμένοι, ανταγωνιστικοί και τους σεβόμαστε όπως όλους τους αντιπάλους μας».

Για το αν σκέφτεται το σενάριο να παίξουν μαζί Ελ Κααμπί-Ταρέμι και για τον Γιάρεμτσουκ: «Ο Γιάρεμτσουκ εδώ και δυόμιση βδομάδες σε θεραπεία, πάει πολύ καλά, αλλά δεν είναι ακόμα διαθέσιμος. Είναι καλό να έχεις δύο παίκτες όπως αυτοί διαθέσιμοι. Ο Αγιούμπ μας έχει δώσει πολλά και ελπίζουμε πως ο Ταρέμι θα έχει την ευκαιρία να μας δώσει και εκείνος».

Για την επιστροφή του Ποντένσε και τις εμφανίσεις Ταρέμι-Ποντένσε με Πανσερραϊκό: «Μπήκαν και οι δύο σε μια στιγμή που ήταν όλα υπέρ μας και την εκμεταλλεύτηκαν».

Πασχαλάκης: «Πρωταρχικός στόχος να περάσουμε στην επόμενη φάση»

Το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου έδωσε κι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ο οποίος θα αγωνιστεί αντί του τιμωρημένου Τζολάκη. Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το πώς πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός: «Πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο μέταλλο, την ίδια αγωνιστική πειθαρχία και να συνεχίσυμε να παρουσιαζόμαστε όλο και καλύτεροι παιχνίδι με παιχνίδι».

Για το ντεμπούτο του στο Champions League: «Έχω πάρα πολλά ματς στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να κοιτάω τον θεσμό ως κάτι ξεχωριστό. Θα προσπαθήσω με την εμπειρια μου να κανω το καλυτερο που μπορω. Δεν περιμέναμε αυτό το παιχνίδι για να πάρουμε οδηγίες. Δουλεύουμε καθημερινά και προσπαθούμε να δίνονται οδηγίες στις προπονήσεις καθημερινά».

Για το αν είναι must-win παιχνίδι: «Σίγουρα είναι ένας απαιτητικός αντίπαλος που αξίζει τον σεβασμό μας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με σοβαρότητα. Θέλουμε πολύ τους τρεις βαθμούς, όπως και απέναντι σε όλες τις ομάδες. Θα αντιμετωπίσουμε και πολύ δυνατές ομάδες, που θα πρέπει να παρουσιαστούμε με τον ίδιο σεβασμό».

Με τι θα είναι ικανοποιημένοι: «Σίγουρα να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος, για αυτό δουλέψαμε. Κάναμε μια απαιτητική προετοιμασία και θα είμαστε χαρούμενοι να περάσουμε στην επόμενη φάση».