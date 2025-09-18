Παναθηναϊκός: Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ βασική επιλογή για τον «πράσινο» πάγκο

Το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι αυτό που έχουν στην κορυφή της λίστας τους στον Παναθηναϊκό. Ο 51χρονος τεχνικός συγκεντρώνει τα στοιχεία που θέλουν οι «πράσινοι», έχει την προσωπικότητα και την εμπειρία, αλλά και τη φιλοσοφία που αναζητείται για να αλλάξουν τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο «τριφύλλι».

Ο Χρήστος Κόντης που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία, θα έχει ρόλο μεταβατικής λύσης και οι προσπάθειες που γίνονται αφορούν την επίτευξη συμφωνίας με τον νυν τεχνικό της Εθνικής Ουκρανίας. Ο οποίος έχει «χτίσει» πολύ καλό όνομα με την μέχρι τώρα πορεία του στους πάγκους.

Ο Ρεμπρόφ πέρα από Ομοσπονδιακός τεχνικός, είναι συγχρόνως και αντιπρόεδρος της Ουκρανικής Ομοσπονδίας. Έχει συμβόλαιο μέχρι τέλος του χρόνου και μετά τις πρώτες επαφές μαζί του, γίνονται προσπάθειες για να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα και να συμφωνήσει με το «τριφύλλι».

Ο παλαίμαχος άσος έχει εργαστεί στη Ντιναμό Κιέβου, την Αλ Αχλί, την Φερεντσβάρος και την Αλ Αϊν, πριν αναλάβει την Εθνική Ουκρανίας.