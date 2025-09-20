Super League: «Διπλό» ο Άρης στο Αγρίνιο επί της Κηφισιάς, ισοπαλία για Πανσερραϊκό και Ατρόμητο

Ο Μισεουί λύτρωσε τον Άρη κόντρα στην Κηφισιά δίνοντας τη νίκη με 1-0, ενώ η ομάδα των βορείων προαστίων έπαιζε με παίκτη λιγότερο – Χωρίς νικητή το ματς στις Σέρρες (1-1).

Newsbomb

Super League: «Διπλό» ο Άρης στο Αγρίνιο επί της Κηφισιάς, ισοπαλία για Πανσερραϊκό και Ατρόμητο
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νικητής έφυγε απ’ το Αγρίνιο ο Άρης. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν 1-0 της τυπικά γηπεδούχου Κηφισιάς, με γκολ τρία λεπτά πριν τα 90’. Έτσι έφτασαν τους 9 βαθμούς στο πρωτάθλημα κι άφησαν την ομάδα των βορείων προαστίων στους 4.

Η ομάδα του Λέτο έμεινε από νωρίς με 10 παίκτες, καθώς στο τέλος του πρώτου μέρους αποβλήθηκε ο Χουχούμης. Νωρίτερα είχε ακυρωθεί τέρμα της Κηφισιάς. Τελικά ο Μισεουί ήταν ο «χρυσός» σκόρερ των Θεσσαλονικιών.

Η Κηφισιά σκόραρε στο 19’ με τον Πόμπο, με το τέρμα όμως να ακυρώνεται μετά από εξέταση της φάσης για χέρι του Τεττέη.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Χουχούμης έκανε προβολή στον αστράγαλο του Μορόν στο κέντρο του γηπέδου. Αρχικά είδε την κίτρινη κάρτα, αλλά μετά από εξέταση της φάσης ο διαιτητής την αναβάθμισε σε κόκκινη αφήνοντας τους γηπεδούχους με 10 παίκτες.

Οι τυπικά γηπεδούχοι αμύνονταν στο δεύτερο μέρος και ο Άρης προσπαθούσε να βρει τρόπο να απειλήσει. Στο 71’ ο Μόντσου αφύλακτος με κεφαλιά έχασε μεγάλη ευκαιρία. Οκτώ λεπτά μετά ο Τεττέη απείλησε, αλλά το σουτ που δοκίμασε έφυγε άουτ.

Το «χρυσό» γκολ για τον Άρη, ήρθε στο 87’. Μετά από φάση διαρκείας η μπάλα έφτασε στον Μισεουί στο ύψος της μικρής περιοχής, αυτός γύρισε και νίκησε τον Ξενόπουλο για το 0-1!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μελέτης Γιουματζίδης (Πέλλας)

ΚΟΚΚΙΝΗ: 45΄+4 Χουχούμης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σιμόν - Μόντσου, Ράσιτς, Τεχέρο

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης, Ποκόρνι, Σόουσα, Πέρεθ (89΄ Εσκιβέλ), Πόμπο (46΄ Τζόνσον), Βιγιαφάνιες (25΄ Ντίας), Τεττέη, Παντελίδης (65΄ Τζίμας), Αντονίσε (65΄ Λαρουτσί)

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Μεντίλ, Ράσιτς, Άλβαρο (90΄+5 Ρόουζ), Γαλανόπουλος (56΄ Μισεουί), Μόντσου, Μορουτσάν (40΄ Σίστο), Ντούντου (56΄ Γιαννιώτας), Μορόν

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1-1

Στην ισοπαλία έμειναν Πανσερραϊκός και Ατρόμητος, αποτέλεσμα που δεν χαροποίησε κανέναν. Οι γηπεδούχοι πήραν τον πρώτο τους βαθμό ενώ πέτυχαν και το πρώτο τους γκολ στο πρωτάθλημα στο τελικό 1-1.

Ο Ατρόμητος μπήκε μπροστά στο σκορ στο 18’. Ο Μπάκου έκανε το γύρισμα, υπήρξε λάθος διώξιμο της άμυνας, ο Μίχορλ από πλάγια θέση με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1!

Οι γηπεδούχοι στο 37’ έφτασαν πολύ κοντά στην ισοφάριση, όμως το σουτ του Μπανζάκι από το ημικύκλιο της περιοχής, βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι.

H ισοφάριση για τους Σερραίους ήρθε τελικά στο 69’. Ο Μάρας με κοντινό πλασέ μετά από γύρισμα του Λυρατζη έκανε το 1-1!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντε Μάρκο, Ρουμιάντσεβ, Λιάσος - Ούρονεν

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι (70΄ Μάρας), Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ρουμιάντσεβ (74΄ Δοϊρανλής), Λιάσος, Μπανζάκι, Νάνελι (82΄ Μασκανάκης), Φαλέ, Ιβάν

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (66΄ Τσακμάκης), Γιουμπιτάνα (57΄ Παλμεζάνο), Τσιγγάρας (65΄ Τζοβάρας), Μουτουσαμί, Μπάκου, Μίχορλ, Οζέγκοβιτς

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:28ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: «Σκότωσα την αδελφή μου, ελάτε να με πάρετε», ομολόγησε ο 50χρονος

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Ειρήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση δέντρου στην πλατεία - Δύο οι τραυματίες

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Ετοιμάζουν την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο;

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Αλεξάντερ Στουμπ: Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία απαιτούν ετοιμότητα για πόλεμο με τη Ρωσία

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατηγός Shirreff προβλέπει ένα τρομακτικό μέλλον: Πώς η Δύση θα φτάσει στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Παλαιστίνιος μαχαίρωσε ομοεθνή του και εξαφανίστηκε με πατίνι

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Δεν πρόλαβε ο Πελίστρι, έμεινε εκτός ντέρμπι

20:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στο ντέρμπι χωρίς Ροντινέι, Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ

20:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή Νοημοσύνη στην ελληνική φιλοξενία: Πώς μεταμορφώνει το ταξίδι και τη διαμονή

20:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Τολιόπουλος: «Το καλοκαίρι της ζωής μου με παιδί, Παναθηναϊκό και μετάλλιο - Να δικαιώσω τον Αταμάν»

20:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Διπλό» ο Άρης στο Αγρίνιο επί της Κηφισιάς, ισοπαλία για Πανσερραϊκό και Ατρόμητο

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα έφυγε από τον γάμο της κολλητής της επειδή δεν είχε χορτοφαγικό μενού - Η νύφη της ζήτησε τα «ρέστα»

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Κερκ: Η Ουγγαρία καλεί την EE να χαρακτηρίσει το "Antifa" ως «τρομοκρατική οργάνωση»

19:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το 5G στην πράξη: Αυτά είναι τα οφέλη για τον πολίτη και τη μικρομεσαία επιχείρηση

19:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

19:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: «Διπλό» η Καλαμάτα, νίκη για Ηρακλή

19:28ΚΟΣΜΟΣ

TikTok στις ΗΠΑ: 6 από τα 7 μέλη διοικητικού συμβουλίου θα είναι Αμερικανοί

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πήραν προθεσμία να απολογηθούν οι τρεις ανήλικοι που έστειλαν στο νοσοκομείο 15χρονο

19:09WHAT THE FACT

Μείωση του καφέ: Πώς επηρεάζει τον ύπνο και τα όνειρά σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Ειρήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση δέντρου στην πλατεία - Δύο οι τραυματίες

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατηγός Shirreff προβλέπει ένα τρομακτικό μέλλον: Πώς η Δύση θα φτάσει στον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της αδελφοκτονίας - Το θύμα είχε υποστεί εγκεφαλικό πριν 12 ημέρες

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα τέσσερις φορές

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Παλαιστίνιος μαχαίρωσε ομοεθνή του και εξαφανίστηκε με πατίνι

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Τουρίστες άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ για λογαριασμό 750 ευρώ - «Αυτό δεν έχει ξαναγίνει», λέει συγκινημένος σερβιτόρος του καταστήματος

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Την Άνοιξη παραδίδεται πλήρως σε κυκλοφορία ο Ε65 – Θα συνδέει απευθείας την Αθήνα με την Εγνατία οδό

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού - Μοναδικό βίντεο

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαν αρχαία τραγωδία: Στα χέρια της Έρικα Κερκ η ζωή του δολοφόνου του άντρα της Τσάρλι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Ετοιμάζουν την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο;

18:07LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάντε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μ@λ@κίες» - Το νέο μήνυμα από την παραλία

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα έφυγε από τον γάμο της κολλητής της επειδή δεν είχε χορτοφαγικό μενού - Η νύφη της ζήτησε τα «ρέστα»

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με πολυτελές ΙΧ που έτρεχε με 291 χιλιόμετρα στη Συγγρού – Στο «κάδρο» αστυνομικός

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ