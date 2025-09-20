Super League: «Διπλό» ο Άρης στο Αγρίνιο επί της Κηφισιάς, ισοπαλία για Πανσερραϊκό και Ατρόμητο

Νικητής έφυγε απ’ το Αγρίνιο ο Άρης. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν 1-0 της τυπικά γηπεδούχου Κηφισιάς, με γκολ τρία λεπτά πριν τα 90’. Έτσι έφτασαν τους 9 βαθμούς στο πρωτάθλημα κι άφησαν την ομάδα των βορείων προαστίων στους 4.

Η ομάδα του Λέτο έμεινε από νωρίς με 10 παίκτες, καθώς στο τέλος του πρώτου μέρους αποβλήθηκε ο Χουχούμης. Νωρίτερα είχε ακυρωθεί τέρμα της Κηφισιάς. Τελικά ο Μισεουί ήταν ο «χρυσός» σκόρερ των Θεσσαλονικιών.

Η Κηφισιά σκόραρε στο 19’ με τον Πόμπο, με το τέρμα όμως να ακυρώνεται μετά από εξέταση της φάσης για χέρι του Τεττέη.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Χουχούμης έκανε προβολή στον αστράγαλο του Μορόν στο κέντρο του γηπέδου. Αρχικά είδε την κίτρινη κάρτα, αλλά μετά από εξέταση της φάσης ο διαιτητής την αναβάθμισε σε κόκκινη αφήνοντας τους γηπεδούχους με 10 παίκτες.

Οι τυπικά γηπεδούχοι αμύνονταν στο δεύτερο μέρος και ο Άρης προσπαθούσε να βρει τρόπο να απειλήσει. Στο 71’ ο Μόντσου αφύλακτος με κεφαλιά έχασε μεγάλη ευκαιρία. Οκτώ λεπτά μετά ο Τεττέη απείλησε, αλλά το σουτ που δοκίμασε έφυγε άουτ.

Το «χρυσό» γκολ για τον Άρη, ήρθε στο 87’. Μετά από φάση διαρκείας η μπάλα έφτασε στον Μισεουί στο ύψος της μικρής περιοχής, αυτός γύρισε και νίκησε τον Ξενόπουλο για το 0-1!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μελέτης Γιουματζίδης (Πέλλας)

ΚΟΚΚΙΝΗ: 45΄+4 Χουχούμης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σιμόν - Μόντσου, Ράσιτς, Τεχέρο

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης, Ποκόρνι, Σόουσα, Πέρεθ (89΄ Εσκιβέλ), Πόμπο (46΄ Τζόνσον), Βιγιαφάνιες (25΄ Ντίας), Τεττέη, Παντελίδης (65΄ Τζίμας), Αντονίσε (65΄ Λαρουτσί)

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Μεντίλ, Ράσιτς, Άλβαρο (90΄+5 Ρόουζ), Γαλανόπουλος (56΄ Μισεουί), Μόντσου, Μορουτσάν (40΄ Σίστο), Ντούντου (56΄ Γιαννιώτας), Μορόν

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1-1

Στην ισοπαλία έμειναν Πανσερραϊκός και Ατρόμητος, αποτέλεσμα που δεν χαροποίησε κανέναν. Οι γηπεδούχοι πήραν τον πρώτο τους βαθμό ενώ πέτυχαν και το πρώτο τους γκολ στο πρωτάθλημα στο τελικό 1-1.

Ο Ατρόμητος μπήκε μπροστά στο σκορ στο 18’. Ο Μπάκου έκανε το γύρισμα, υπήρξε λάθος διώξιμο της άμυνας, ο Μίχορλ από πλάγια θέση με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1!

Οι γηπεδούχοι στο 37’ έφτασαν πολύ κοντά στην ισοφάριση, όμως το σουτ του Μπανζάκι από το ημικύκλιο της περιοχής, βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι.

H ισοφάριση για τους Σερραίους ήρθε τελικά στο 69’. Ο Μάρας με κοντινό πλασέ μετά από γύρισμα του Λυρατζη έκανε το 1-1!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντε Μάρκο, Ρουμιάντσεβ, Λιάσος - Ούρονεν

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι (70΄ Μάρας), Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ρουμιάντσεβ (74΄ Δοϊρανλής), Λιάσος, Μπανζάκι, Νάνελι (82΄ Μασκανάκης), Φαλέ, Ιβάν

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (66΄ Τσακμάκης), Γιουμπιτάνα (57΄ Παλμεζάνο), Τσιγγάρας (65΄ Τζοβάρας), Μουτουσαμί, Μπάκου, Μίχορλ, Οζέγκοβιτς