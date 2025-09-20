ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0: Πρώτη γκέλα για τους Θεσσαλονικείς στο πρωτάθλημα

Αντίο στο απόλυτο νικών είπε ο «δικέφαλος» μετά τη λευκή ισοπαλία στην Τούμπα κόντρα στους ηρωικούς Αγρινιώτες – «Πέταξαν» ένα ημίχρονο οι γηπεδούχοι.

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0: Πρώτη γκέλα για τους Θεσσαλονικείς στο πρωτάθλημα
Την πρώτη του απώλεια στο φετινό πρωτάθλημα, είχε ο ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» λίγες μέρες μετά τη βαριά ήττα απ’ τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο, έμειναν στο 0-0 με τον Παναιτωλικό για την 4η αγωνιστική της Super League. Με τον κόσμο του να αποδοκιμάζει στο τέλος της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Λουτσέσκου είχε την κατοχή, δημιούργησε ευκαιρίες ειδικά στο πρώτο μέρος, όμως ήταν σα να έχει... πετάξει με ανούσια υπεροχή τα πρώτα 45 λεπτά. Κάτι που άγχωσε τους Θεσσαλονικείς, το γκολ δεν ήρθε και υπήρξαν απειλές ακόμη και για ήττα.

Οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν εξαιρετικά παίζοντας αμυντικά. Σκόραραν στο 75’ αλλά το τέρμα ακυρώθηκε επειδή είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ, ενώ έπαιξαν στην τελική ευθεία του ματς με δέκα παίκτες. Έφυγαν όμως με σπουδαίο βαθμό από τη Θεσσαλονίκη, όπως είχαν κάνει και κόντρα στον Άρη (είχαν νικήσει 2-0).

Με το 0-0 ο ΠΑΟΚ έχει πλέον 10 βαθμούς χάνοντας το απόλυτο νικών, ενώ ο Παναιτωλικός ανέβηκε στους 4.

Το ματς άρχισε κάπως νωχελικά, όμως όσο περνούσαν τα λεπτά οι γηπεδούχοι έπαιρναν όλο και περισσότερα μέτρα, κλείνοντας τον Παναιτωλικό.

Μετά το πρώτο τέταρτο ο Τάισον στην κόντρα βρήκε τον Κωνσταντέλια εντός περιοχής, με τον νεαρό να προσπαθεί να γυρίσει στον Γιακουμάκη αντί να τελειώσει τη φάση και η ευκαιρία χάθηκε.

Οι φιλοξενούμενοι με σουτ του Σιέλη προσπάθησαν να απειλήσουν λίγο πριν το τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου, με τον Παβλένκα να είναι σε ετοιμότητα και να βγάζει σε κόρνερ.

Ο Σάστρε με σουτ βρήκε σε ετοιμότητα τον Τσάβες, για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος στο 0-0. Με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή, την πίεση, όχι όμως τις μεγάλες φάσεις.

Το δεύτερο μέρος βρήκε τους γηπεδούχους με μεγαλύτερη ορμή. Στο 51’ ο Κωνσταντέλιας βρήκε τον Ζίβκοβιτς, με το πλασέ του τελευταίου να περνά άουτ χάνοντας μεγάλη ευκαιρία.

Δύο λεπτά μετά, από κόρνερ του Σέρβου ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά, με τον Γιακουμάκη άθελά του να απομακρύνει σε μια ακόμη σπουδαία φάση.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να χάνει ευκαιρίες. Στο 56’ ο Τάισον βρήκε τον Οζντόεφ, αυτός γύρισε στον Γιακουμάκη ο οποίος προ κενής εστίας έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων!

Ο Παναιτωλικός απείλησε στο 64’ με σέντρα του Μϊχαλακ και κεφαλιά του Ενκολόλο, αλλά ο Παβλένκα κράτησε το μηδέν.

Οι φιλοξενούμενοι σκόραραν στο 75’ με τον Μίχαλακ να πλασάρει, τον Παβλένκα να διώχνει και τον επερχόμενο Άλεξιτς να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο VAR ειδοποίησε τον Σιδηρόπουλο γιατί η φάση ξεκίνησε με πάτημα πάνω στον Γιακουμάκη κι έτσι το τέρμα ακυρώθηκε και δόθηκε φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ.

Οι φιλοξενούμενοι στο 82’ έμειναν με 10 παίκτες. Ο Γκαρσία μετά από εξέταση του VAR και πάλι, αποβλήθηκε για μαρκάρισμα στον Γιακουμάκη αφήνοντας τον Παναιτωλικό με παίκτη λιγότερο.

Ο Τσάβες στο 83’ έσωσε σε κεφαλιά του Καμαρά. Στο 90’ το σουτ του Κεντζιόρα έφυγε λίγο άουτ. Στα λεπτά των καθυστερήσεων δεν άλλαξε κάτι και ο Παναιτωλικός πήρε σπουδαίο βαθμό γι’ αυτόν.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Ζίβκοβιτς – Αγκίρε, Γαλιάτσος, Σιέλης, Μανρίκ, Ενκολόλο.

Κόκκινες: Γκαρσία (82’)

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (72’ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς (72’ Ντεσπόντοφ), Πέλκας (16’ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Γιακουμάκης (86’ Τσάλοφ).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος (80’ Στάγιτς), Σιέλης, Γκαρσία, Μανρίκ, Κόγιτς (57’ Μπουχαλάκης), Κοντούρης (80’ Νικολάου), Μίχαλακ, Εστέμπαν, Μπελεβώνης (57’ Ενκολόλο), Αγκίρε (72’ Άλεξιτς).

