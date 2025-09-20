Super League Βαθμολογία: «Χαστούκι» για ΠΑΟΚ, χαμόγελα για Άρη και Βόλο

Πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία στην Τούμπα και τις επικρατήσεις Άρη και Βόλου, πριν το μεγάλο ντέρμπι της Λεωφόρου.

Super League Βαθμολογία: «Χαστούκι» για ΠΑΟΚ, χαμόγελα για Άρη και Βόλο
Γεμάτο σασπένς ήταν το… πρώτο πιάτο της 4ης αγωνιστικής στη Super League. Ο ΠΑΟΚ «πέταξε» δύο βαθμούς στην έδρα του, έχοντας την πρώτη φετινή του απώλεια. Κόντρα στον Παναιτωλικό που αισθάνεται καλά στη Θεσσαλονίκη μια και έχει εκεί και τους 4 βαθμούς του στο πρωτάθλημα.

Ο Άρης συνεχίζει τον… καλπασμό του με Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο, μετά και το εκτός έδρας (στο ουδέτερο του Αγρινίου) 1-0 επί της Κηφισιάς. Δεύτερη σερί νίκη για τον Βόλο που νίκησε 2-1 τον Asteras Aktor, ο οποίος συνεχίζει χωρίς επικράτηση στο πρωτάθλημα.

Παράλληλα, ο Πανσερραϊκός πήρε τον πρώτο του βαθμό για φέτος, με το 1-1 επί του Ατρόμητου στις Σέρρες.

Όλα αυτά πριν το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού, την δύσκολη έξοδο της ΑΕΚ στη Λάρισα με την ΑΕΛ και το Λεβαδειακός – ΟΦΗ.

Super League – 4η αγωνιστική

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Κηφισιά – Άρης 0-1

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1

Βόλος – Asteras Aktor 2-1

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

17:30 ΑΕΛ – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ Novasports Prime

21:30 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 10 (4αγ.)
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9
3. Α.Ε.Κ. 9
4. ΑΡΗΣ 9 (4αγ.)
5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 6 (4αγ.)
6. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 4 (4αγ.)
7. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
8. ΚΗΦΙΣΙΑ 4 (4αγ.)
9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4 (4αγ.)
10. Ο.Φ.Η. 3 (2αγ.)
11. Α.Ε.Λ. 2
12. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 (2αγ.)
13. ASTERAS AKTOR 1 (4αγ.)
14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 (4αγ.)

